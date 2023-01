Tålmodigheten kan være slutt. Polen truer med å trosse Tysklands stridsvogn-nekt.

– Tillatelse er et underordnet hensyn, sier Polens statsminister.

Det er uklart når Tyskland vil ta en avgjørelse om stridsvognene som Ukraina ønsker seg. Det opplyste Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius på vei ut fra forsvarsmøtet i Tyskland fredag.

Stridsvogner har lenge tronet på toppen av ukrainernes ønskeliste. Men så langt har de bare fått løfte om 14 Challenger 2-stridsvogner fra Storbritannia.

Aller helst ville de ha tyske Leopard 2. Eller amerikanske M1 Abrams.

Fredag hadde den såkalte Kontaktgruppen for Ukraina møter på Ramstein-flybasen i Tyskland. Forsvarstopper fra 50 land var samlet. Ville britenes avgjørelse få de andre landene på gli?

Ukraina får en stor mengde andre våpen, inkludert luftvern. Men Tyskland og USA har ikke snudd når det gjelder stridsvognene.

– Vi kan ikke si ennå når det vil tas en avgjørelse om Leopard-stridsvognene, sa Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius etter møtet fredag.

– Det er en stor skuffelse for ukrainere, sa Ukrainas viseutenriksminister Andrij Melnyk til CNN etter møtet.

Og nesten aller viktigst: Regjeringen til Tysklands forbundskansler Olaf Scholz vil foreløpig ikke la andre land som har Leopard 2 på lager, sende disse til Ukraina.

Kanslerens «nein»

Polen er blant landene som står klare til å sende Leopard til Ukraina. Men det er vanskelig uten tillatelse fra Scholz’ regjering.

Årsaken er noen grunnleggende regler som ofte styrer internasjonal våpenhandel. Våpenkjøpere må ofte gå med på en «reeksportklausul». De må altså love å ikke videreeksportere våpnene uten samtykke fra selger.

Dermed har Tyskland, som har produsert og solgt Leopard 2 til mange europeiske land, makt til å bestemme om disse skal havne i Ukraina.

Det skaper frustrasjon.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz snakket til tyske soldater i forbindelse med en øvelse i Ostenholz i oktober. Bak seg har han en Leopard-stridsvogn.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki truer med å trosse Tyskland og likevel sende Leopard 2 til Ukraina. Håpet er å skape en koalisjon med land som samarbeider om å sende stridsvognen til Ukraina, samt hjelpe ukrainerne til å bruke dem.

– Tillatelse er et underordnet hensyn. Enten får vi samtykke, eller så vil vi gjøre det som må gjøres, sa Morawiecki onsdag. Det skriver The Wall Street Journal.

For effektiv

I månedsvis har frontlinjene i Øst-Ukraina vært mer eller mindre fastlåst. Det har pågått kamphandlinger nær Soledar og Bakhmut i Donetsk-fylke. Lørdag hevder Russland at de har gjennomført en vellykket offensiv i Zaporizjzja lenger sør, melder AFP.

Men det er ventet at krigen kan trappe opp når våren kommer.

Ukrainas USA-ambassadør Oksana Markarova har fortalt hvorfor det haster å få fatt på stridsvognene:

– Vi trenger stridsvognene for å fortsette motoffensiven og komme i forkjøpet av angrepene som Russland planlegger i vår, sa hun til CNN.

Så hva ligger bak Tyskernes avgjørelse?

Leopard 2 kan rett og slett være for effektive. Nato-landene har vært redde for å gi Ukraina for kraftige våpen. De vil ikke gi Russlands president Vladimir Putin anledning til å hevde at Nato er en part i krigen og angripe et Nato-land.

«Leopard 2 er antageligvis den mest vellykkede moderne vestlige hovedstridsvognen som eksisterer». Det skriver Det internasjonale instituttet for strategiske studier (IISS).

En «hyperdrevet, stål-innpakket kanon optimalisert for oppgaven med å finne og drepe fiender i maksimal hastighet over felt og skyttergraver,» lyder beskrivelsen fra Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dermed er den effektiv for å drive angrepskrig. Men den tyske avisen påpeker at det ikke gjør den mindre egnet for forsvar eller motoffensiver. Tvert imot kan den være avgjørende hvis ukrainerne vil drive russerne tilbake og avskrekke nye angrep.

En amerikansk M1 Abrams-stridsvogn under en øvelse i Latvia i 2021. Det er flere ting som gjør at Ukraina heller vil ha tyske Leopard.

Amerikansk drivstoffsluk

Men hva med amerikanerne? Ukrainerne ber jo også om M1 Abrams.

Tyske myndigheter har også sagt at de kan følge etter hvis amerikanerne sender stridsvogner først.

Men det er flere utfordringer med de amerikanske enn de tyske stridsvognene. For det første er det flere tyske stridsvogner i Europa, reservedeler er lettere tilgjengelig og ukrainske soldater ville trenge mindre trening. Det skriver tankesmia Det europeiske rådet for utenrikspolitikk (ECFR).

For det andre: Abrams er drevet frem med en gassturbinmotor – altså en jetmotor. Den amerikanske stridsvognen sluker ikke bare drivstoff, den sluker flybensin, skriver Forbes. Å sørge for tilgangen til dette på slagmarken i Ukraina, er enormt krevende.

Leopard kjører på sin side på vanlig diesel.

Men USAs forsvarsminister Lloyd Austin mener ukrainerne likevel er godt rustet med våpen og utstyr, til tross for at de ikke har Leopard.

– Ukraina er ikke avhengige av en enkel våpenplattform, sa Austin etter møtet på Ramstein fredag meldte Reuters.