Meldinger om masseskyting i Los Angeles

Flere personer skal være drept i en masseskyting i byen Monterey Park, som er en del av Los Angeles fylke, melder lokale medier.

22.01.2023 09:07 Oppdatert 22.01.2023 09:18

Saken oppdateres

Skytingen skjedde like etter klokken 22.30 lørdag – 7.30 søndag norsk tid – melder BNO News.

De første meldingene går ut på at et titall personer er skutt og at flere er drept. Dette er foreløpig ubekreftet av offisielle kilder.

To vitner sier de hørte skyting, men først trodde det var snakk om fyrverkeri i forbindelse med kinesisk nyttår, som feires i området.

Politiet har bekreftet til Los Angeles Times at det har vært en skyteepisode med flere ofre. Avisen understreker at det er uklart hvor mange som er skadet, men at flere personer er får behandling på sykehus.

Monterey Park ligger drøye 10 kilometer fra Los Angeles sentrum.