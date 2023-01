Nederland vil forby flere hunde- og katteraser. – Noe må skje i Norge også

Hunder med korte snuter. Katter med foldede ører. Flere av disse rasene kan bli forbudt i Nederland. – Noe bør skje i Norge også, mener hundeekspert.

Mops er en av hunderasene Nederland trolig vurderer å forby. Bildet er fra USA i 2022.

22.01.2023 21:18

«Ingen kjæledyr skal måtte lide for utseendet».



Denne kunngjøringen kom fredag fra Piet Adema, minister for landbruk, natur og matkvalitet i Nederland. Nå vil regjering forby flere hunde- og katteraser med kort snute og katter med foldeører. Disse rasene har store helseproblemer på grunn av utseendet sitt, mener regjeringen.

Forslaget innebærer forbud både mot å ha dem og forbud mot utstilling. Det vil også bety et handels- og importforbud.

Katterasen Scottish Fold er kjent for sine flate ører. Bildet er fra 2005.

Fakta Disse rasene kan forbys i Nederland: Rasene det gjelder, er ikke spesifisert i kunngjøringen. Men noen hunderaser med kort snute og helseproblemer inkluderer disse rasene: Mops

Engelsk og fransk bulldogg

Cavalier king charles spaniel

Pekingeser

King Charles spaniel Katteraser med foldede ører og helseproblemer: Scottish Fold

British Fold Vis mer

Vil forby dyrene i sosiale medier

Lovforslaget er trolig et forsøk på å tette igjen et smutthull i loven. I 2014 innførte nemlig Nederland et forbud mot avl og oppdrett av raser med helseproblemer grunnet utseendet.

Likevel ble rasene importert ulovlig eller kjøpt utenlands. Nå kan det altså bli ulovlig å eie dem. De som allerede har en av rasene, får imidlertid beholde dyret til det dør.

I lovforslaget foreslår regjeringen også et forbud mot å vise kjæledyr med et skadelig ytre i annonser eller sosiale medier. Listen over rasene vil starte smått, men vil trolig vokse seg større.

Forbudet kan bli utvidet i Norge

I Norge er det i dag forbud mot hunderaser som kan være farlige (se faktaramme). Det gjelder også blandinger av disse rasene, eller blanding av hund og ulv registrert i Norge av Norsk Kennel Klub (NKK) etter 1. januar 2003.

Men et nederlandsk forbud kan også bli gjeldende i Norge.

For snart tre år siden saksøkte Dyrebeskyttelsen Norge både Norsk Kennelklub, raseklubbene for hunder av typen engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel og seks oppdrettere. Dyrebeskyttelsen mener oppdrett og avl av disse rasene bryter med dyrevelferdslovens bestemmelser. I en kronikk i Aftenposten mener de at hunder fødes til et liv med sykdom og smerter.

Norsk Kennel Klub på sin side ønsker at man også i fremtiden kan basere avl på individuell vurdering av hvert enkelt avlsdyr, ikke ved forbud mot enkelte raser.

Etter to runder i rettssystemet er saken nå anket til Høyesterett. I løpet av de første dagene avgjøres det om dommen skal bli stående eller behandles i landets øverste domstol.

Et avslag vil gjøre dommen fra lagmannsretten rettskraftig. Da vil oppdrett av rasen cavalier king charles spaniel være i strid med dyrevelferdsloven, mens avl av engelsk bulldogg kan fortsette.

Seks cavalier king charles spaniel-valper.

Fakta Dette sier Dyrevelferdsloven om avl, §25: Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: A) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg, b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig adferd, eller c) vekker allmenne etiske reaksjoner. Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl. Kilde: Mattilsynet Vis mer

Ida Nedberg Østgård mener det må bli strengere å drive oppdrett i Norge.

Dette er dyrenes helseplager

For hunderasene er det ikke bare den korte snuten som er årsaken til helseproblemene.

– Særlig mops og bulldogg har store hudfolder som gjør det trangt rundt halsen.

Det sier Ida Nedberg Østgård, hundetrener i foreningen «GoodDog – Be your dog’s best friend».

En studie fra 2022 fant at nettopp mops og engelsk bulldogg har aller størst risiko for betennelse i hudfolder.

I tillegg kan kortsnutede hunder slite med pusteproblemer, overoppheting, øreinfeksjoner, øyeproblemer, leddproblemer, hudproblemer, hodepine, hjertefeil, nyresteinssykdom og tannproblemer, ifølge Evidensia.

Dyr som ligner på babyer

Til tross for disse problemene, er disse rasene veldig populære.

– Hvorfor?

– Ofte er disse «designer-hundene» laget med flate neser og store øyne for å ligne på babyer, sier Østgård.

Også katterasene nevnt over har store øyne og små ører.

– Mennesker synes de er søte, og da tjener de mer penger på dem. Det er ikke noe jeg støtter.

– Bør vi følge Nederlands eksempel?

– Det er et godt initiativ å ta helse på alvor når raser har tydelige helseutfordringer. Vi har disse sakene om bulldogg og cavalier i Norge også, mener Østgård. Hun ønsker flere retningslinjer som gjør at man avler sunnere raser også i Norge.

Fakta Disse hunderasene er forbudt i Norge: Pitbullterrier

Amerikansk staffordshire terrier

Filen brasileiro

Toso inu

Dogo argentino

Tsjekkoslovakisk ulvehund Disse rasene er det forbud mot fordi de anses som farlige og aggressive. Kilde: Mattilsynet Vis mer

Dette kan du gjøre for kjæledyret ditt

Østgård tror mange dyreeiere ikke er klar over helseplagene disse hundene og kattene har.

Har man for eksempel en fransk bulldogg, gir hundetreneren følgende råd: