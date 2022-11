Ukraina har mottatt norske luftvernraketter

Ukraina gleder seg over at landet har mottatt norskutviklede luftvernraketter og takker Norge for bidraget.

Nasams står for Norwegian Advanced Surface to Air Missile System og er utviklet av Kongsberg Gruppen. Har vises det frem på Festningsplassen i Oslo mai 2016.

NTB-AFP

39 minutter siden

Mandag kom meldingen om at landet har mottatt luftvernsystemene Aspide og Nasams. Rakettene skal brukes til å forsvare landet mot russiske luftangrep.

– Disse våpnene kommer til å styrke den ukrainske hæren vesentlig og gjøre himmelen vår tryggere, skriver Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov på Twitter arrow-outward-link mandag.

Han takker blant annet Norge for bidraget.

– Vi vil fortsette å skyte ned fiendtlige objekter som angriper oss. Takk til våre partnere Norge, Spania og USA, skriver han.

Nasams er utviklet av Kongsberg Gruppen i samarbeid med amerikanske Raytheon. Systemet består av mobile mellomdistanseraketter, som flyttes ved hjelp av kjøretøy, og som avfyres fra bakken.

I forrige uke meldte NRK arrow-outward-link at ukrainske soldater har fått opplæring i å bruke luftvernsystemet i Norge.

– Norge støtter den amerikanske Nasams-donasjonen med materiell og trening av personell, lød Forsvarsdepartementets kommentar da nyheten ble kjent.

Luftvernsystemet Aspide er produsert av italienske Selenia, og består også av mellomdistanseraketter. De kan avfyres både fra bakken og luften.

I oktober ble det meldt at ukrainske soldater fikk opplæring i systemet i den spanske byen Zaragoza.