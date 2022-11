Han har kjempet mot klimaendringene i 15 år. Nå truer nok en fiende med å ta knekken på avlingene.

Den kurdiske fruktbonden Azad Muhamad viser hvordan han poder frukttrærne sine for å spare mest mulig vann.

NORD-IRAK (Aftenposten): Få land vil rammes hardere av global oppvarming enn Irak. Det krever at befolkningen tenker nytt.

23 minutter siden

Azad Muhamad er omgitt av fans.

Et titall kvinner står i kø for å få ta selfie med ham. En liten jente fniser sjenert når Muhamad stiller henne et spørsmål. To menn i dress og solbriller venter tålmodig på sine fem minutter.

Man skulle tro Muhamad var en innflytelsesrik politiker, eller kanskje en folkekjær sanger. Det er han ikke.

Azad Muhamad er en 50 år gammel kurdisk fruktbonde. Han er hverken rik eller mektig. Han dyrker druer, sitroner og store, saftige granatepler.

I en region som raskt er i ferd med å gå tom for vann, er dét nok til å gjøre deg til superkjendis.

Men nå frykter Muhamad at eventyret snart er over.