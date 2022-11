Svensk politi bekrefter: Savnede Tove (21) funnet død

Politi, letemannskaper og det svenske forsvaret har søkt etter 21-åringen siden hun forsvant 16. oktober. Onsdag ble hun funnet død.

21 år gamle Tove ble funnet død onsdag etter å ha vært savnet i mer enn to uker.

2. nov. 2022 21:03 Sist oppdatert nå nettopp

Natten mellom 15. og 16. oktober forsvant 21 år gamle Tove. Hun hadde vært ute på byen i Vetlanda, men kom aldri hjem. Siden har et stort antall letemannskaper og politiet forsøkt å finne kvinnen.

To kvinner, som var en del av Toves vennegjeng, er mistenkt for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Begge kvinnene sitter i varetekt, siktet for kidnapping. De nekter straffskyld.

I over to uker har letemannskaper og politiet søkt etter Tove. Onsdag kalte politiet inn til pressekonferanse, etter at en kvinne ble funnet død i et skogsområde.

Der bekreftet Jonas Lindell, sjef for politiområdet Höglandet, at Tove var kvinnen som ble funnet død.

– Vi kan avslutte etterforskningen av den savnede kvinnen. Nå går vi inn i neste fase, sier Lindell under pressekonferansen.

Rickard Finndahl, sjef for grov kriminalitet i politiområdet Jönköping, sier de på nåværende tidspunkt ikke kan uttale seg om dødsårsaken.

– Hun ble funnet av politiet i et skogsområde. Området har vært av interesse for oss i løpet av etterforskningen. Det skyldes de siktedes bevegelser, sier Finndahl.

– Det er ikke tilfeldig at vi har søkt i det området, legger han til.

De to kvinnene er fortsatt siktet for kidnapping, understreker Finndahl. De er ikke blitt avhørt etter funnet av Tove.

Det skal nå gjennomføres en obduksjon for å finne dødsårsaken, sier etterforskningsleder Adam Rullmann. Det foregår fortsatt kriminaltekniske undersøkelser på stedet Tove ble funnet, sier han.

Savnet etter bråk på byen

Tove møtte de to siktede kvinnene på utestedet «Nöjet» i sentrum av Vetlanda, som ligger et lite stykke sørøst for Jönköping. Der skal det ha oppstått bråk mellom de tre kvinnene, skriver flere svenske medier.

Senere på kvelden dro Tove med de to kvinnene for å prate ut om bråket på utestedet, ifølge Aftonbladet arrow-outward-link . De gikk til leiligheten til en av de to kvinnene.

Litt senere, natt til søndag, snakket Tove med kjæresten på telefonen. Siden har ingen sett eller hørt noe fra 21-åringen. Da de to kvinnene ble fremstilt for varetektsfengsling, mente politiet at Tove ble kidnappet rundt klokken 02.30.

Naboene til den ene kvinnen har fortalt at de hørte høye lyder fra leiligheten. Lydene skal ha vært så høye, at en nabo gikk opp og banket på døren. Men ingen åpnet døren. Naboen skal ha banket på en gang til, da hørte hen nye lyder. Så ble det stille og naboen gikk tilbake til sin egen leilighet.

Klokken 11 søndag formiddag hadde ingen sett eller hørt noe fra Tove. Hun ble da meldt savnet. Politiet mistenkte raskt at det hadde skjedd noe kriminelt.

Dagen etter ble de to kvinnene pågrepet av politiet.

Etter at kvinnen ble meldt savnet har personer fra politiet, lokale og personell fra det svenske forsvaret deltatt i søket etter 21-åringen. Under pressekonferansen onsdag, takket politiet frivillige for innsatsen.

– Jeg vil takke alle involverte og beklage til de etterlatte, sier krimsjef Finndahl.