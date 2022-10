Bølge av tyverier fra fotobokser: Er Ukraina målet for stjålne kameraer?

Rundt 140 svenske fotobokser er blitt ranet for kameraene de siste to månedene. Det spekuleres i at de ment for hjemmelagede krigsdroner.

I løpet av to måneder er kameraene forsvunnet fra 140 fotobokser i Sverige.

8 minutter siden

– Vi begynte å merke disse tyveriene i august. Enkelte netter har alle kameraene på en strekning forsvunnet, forteller Katarina Wolffram til Aftenposten.

Hun er pressetalsperson i det svenske Trafikverket, tilsvarende det norske Statens vegvesen.

Tyveriene har i hovedsak skjedd i og rundt Stockholm, men også andre steder i Sverige – som blant annet i Falun-området.

Natt til fredag ble en person pågrepet i Norrtälje, nord for Stockholm, i forbindelse med tyveriene. Personen er svensk statsborger, og i forbindelse med pågripelsen ble det ifølge svenske medier også funnet det politiet beskriver som en «helerisentral».

Lignende kameraer funnet i russiske droner

I fotoboksene er det plassert digitale speilreflekskameraer. Slike kameraer er blitt funnet i russiske hjemmebygde droner, ifølge en video arrow-outward-link som det ukrainske forsvarsdepartementet har publisert.

Det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) bekrefter til den svenske avisen Aftonbladet arrow-outward-link at de kjenner til opplysningene som sirkulerer om koblingen mellom de stjålne dronene og de russiske dronene i Ukraina.

– Men vi har ingen mulighet til å gå nærmere inn på eller fortelle noe om våre undersøkelser, sier Fredrik Hultgren-Friberg, presstalsperson i Säpo, til Aftonbladet.

Kan ha vært ment for svartebørs

Både Ukraina og Russland skal ha bygget «hjemmelagede» droner til bruk i krigen. Til tross for at de er relativt enkle, skal de ha blitt brukt med hell av begge sider.

Dronen som det ukrainske forsvarsdepartementet har vist frem, viser imidlertid ikke et svensk kamera. Videoen viser et Canon-kamera, mens svenskene benytter Nikon.

Dosent Hans Liwång ved den svenske Forsvarshøgskolen tror imidlertid at det er lite sannsynlig at noen av de stjålne svenske kameraene har rukket å bli montert i slike droner.

– Det har gått for kort tid til at de stjålne kameraene allerede har funnet veien helt til Russland. På den annen side er den indirekte sammenhengen fullt mulig, at tyverigjenger reagerer på det som er lett å selge, sier han til Sveriges Television (SVT). arrow-outward-link

– Svenske fotobokser har et standardkamera som man benytter i disse hjemmelagede dronene. Det har skapt et svart marked for slike kameraer.

Ingen tilsvarende tyverier i Norge

For det svenske Trafikverket er det en dyr affære. De stjålne kameraene har en verdi på til sammen 35 millioner kroner.

I tillegg er det gjort hærverk på en god del av boksene. Men ifølge Trafikkvärket virker det som om tyvene har bare vært ute etter kameraene.

Norske fotobokser har imidlertid så langt fått stå i fred. Statens vegvesen opplyser til Aftenposten at det ikke har vært lignende tyverier i Norge.