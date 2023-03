Rystende bilder vitner om nye massakrer i Myanmar

Militæret i Myanmar anklages for å ha massakrert titalls sivile, inkludert to barn.

Den humanitære organisasjonen Free Burma Rangers har delt bilder av lik som ligger i blodpøler i landsbyen Nan Nein. Bak er en vegg med kulehull.

23.03.2023 18:59 Oppdatert 23.03.2023 19:31

Det er den humanitære organisasjonen Free Burma Rangers som har dokumentert to massakrer som de hevder fant sted i en landsby 8. mars i Kayin-delstaten og noen dager senere i Shan-delstaten litt lenger nord.

I Kayin anklages militæret for å ha drept to barn på syv og 14 år i et artilleriangrep. Ytterligere ett barn og én voksen person skal ha blitt skadet, og landsbyens innbyggere er fordrevet.

I Shan-delstaten ble minst 22 personer drept i et angrep mot et kloster i Nan Nein. Blant de drepte dem var det tre munker. Free Burma Rangers har delt bilder av lik som ligger i blodpøler. Noen er lent mot vegger som er dekket med kulehull.

De har også gått ut med navnene til flere av de drepte.

Også CNN har omtalt massakren i klosteret i Nan Nein. De har verifisert bilder fra motstandsorganisasjoner som kjemper mot militærjuntaen som kuppet makten i landet i 2021.

Talsperson for juntaen, generalmajor Zaw Min Tun har avvist anklagene. Juntaen hevder at det er motstandskjemperne som sto bak angrepet.

fullskjerm neste Kulehull i veggene på et bygg i Nan Nein i Shan-delstaten. Bildet er delt av motstandsbevegelsen Karenni Nationalities Defence Force (KNDF). 1 av 3 Foto: Karenni Nationalities Defence Force / AP/NTB

Siden militærkuppet for to år siden har Myanmar vært preget av kaos. Det pågår væpnede opprør mot militærjuntaen, som er anklaget for å stå bak flere massakrer, tortur og andre overgrep mot sivile.

Mandag orienterte FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Myanmar, Tom Andrews, om situasjonen i FN, meldte NTB.

Han sa at militærjuntaens maktbruk har styrket opposisjonen i landet. Han ba om at de internasjonale sanksjonene styrkes

– De har mindre kontroll over landet nå enn rett etter kuppet, sa Andrews. Han mente at støtten til opposisjonen i Myanmar må økes.