11 ukrainske mødre dro til Russland for å hente barna sine. Bare 10 kom tilbake.

KHERSON, UKRAINA (Aftenposten): Russland har kidnappet tusenvis av ukrainske barn. Arbeidet med å få dem tilbake har så vidt begynt.

Alla Yatsentsjuk reiste over 3000 kilometer for å hente sønnen Dania (til venstre). Han er et av tusenvis av ukrainske barn som er kidnappet og sendt til Russland. Arbeidet med å få barna tilbake har så vidt begynt.

11.06.2023 07:13

Da Alla Yatsentsjuk hørte fra en lærer på sønnen Danias skole at han kunne dra på ferieleir på Krymhalvøya, var hun først skeptisk.

Så dro flere av 13-åringens kamerater. De sendte bilder og videoer. De lekte. Hadde det gøy. Russiske styrker hadde okkupert hjembyen Kherson i over syv måneder. Alla Yatsentsjuk hadde ikke håp om at noen frigjøring ville komme. Hun forteller at folk som viste motstand, ble sendt til torturkjellere. Gjennom sommeren kjente de lukten av lik som ble brent rundt i byen. Nå hadde sønnen mulighet til å komme seg vekk, om kun for en liten stund og til et annet russisk-okkupert sted. Men likevel:

Til et fredeligere sted. Hun ble lovet at han kun skulle være borte i to uker. At han skulle få hvile.

Så hvorfor skulle hun si nei til at sønnen kunne oppleve noe fint, etter alt de hadde vært gjennom?

Til slutt sa hun ja. Hun pakket nok klær til de to ukene han skulle være borte. 8. oktober dro han. Sønnen og moren snakket sammen hver dag. Alt virket bra. Etter en uke ringte telefonen hennes sent på kvelden. Det var den samme læreren som foreslo at sønnen kunne dra på leir.

– Du burde få sønnen din ut så fort du kan, sa han.

Da skjønte Alla Yatsentsjuk at noe var veldig, veldig galt. Lite visste hun om reisen hun måtte legge ut på for å få sønnen hjem.