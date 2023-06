Irak er blant de fem landene i verden som vil bli hardest rammet av klimaendringene, ifølge FN.

De siste tiårene har temperaturene i landene i Persiabukta økt nesten dobbelt så fort som snittet for resten av verden.

Varmen skyldes i stor grad global oppvarming. Men også andre menneskeskapte faktorer forverrer situasjonen.

Som det at Irak er i ferd med å gå tom for vann. Det hjelper heller ikke at palmetrærne som tradisjonelt har gitt skygge fra solen, hogges i rekordfart.