Russland vurderer angrep på sivile skip som frakter korn fra Ukraina. Hva kan bli konsekvensene?

Denne uken trakk Russland seg fra kornavtalen med Ukraina. Nå advarer USA om at Russland vurderer å gå til angrep på sivile skip i Svartehavet.

Bildet viser russiske ødeleggelser på en kornsilo i Odesa. Vis mer

Gi meg kortversjonen

FN-avtalen som har latt Ukraina sende mange millioner tonn med korn trygt forbi russiske krigsskip i Svartehavet, er avsluttet.

Onsdag kveld erklærte Russland at alle skip som seiler til ukrainske havner nå vil bli ansett som mulige transportører av militært utstyr. Dermed vil de ansees som part i konflikten på ukrainsk side, hevder Russland. Torsdag trådte det i kraft.

Nå advarer USA om at Russland kan finne på å gå til angrep på sivile skip i Svartehavet og legge skylden på ukrainske styrker.

Arbeidere laster korn ved havnen i Izmail i Odesa-regionen i Ukraina. Vis mer

1. Hvorfor skjer dette nå?

Siden Russland gikk til angrep på Ukraina i februar i fjor, har regimet angrepet sivile mål, jevnet byer med jorden og drept tusenvis av sivile. Men kornavtalen har gjort at Putins krigsmaskin har skjermet deler av mateksporten.

Avtalen har latt Ukraina sende over 32 millioner tonn korn og landbruksprodukter forbi russiske krigsskip siden i fjor sommer. Mye av kornet er gått til å brødfø utviklingsland i Afrika og Midtøsten.

Russland har truet med å trekke seg fra avtalen flere ganger. De mener egne krav om trygg eksport av korn og gjødsel ikke er blitt møtt.

Russisk mat- og gjødseleksport er ikke rammet av vestlige sanksjoner. Men Russland mener at begrensninger på betaling og logistikk står i veien for eksporten.

De nye truslene er viktige for Russland for å demonstrere at korneksport fra Ukraina avhenger av Moskva, forklarer Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Her har Moskva sterk forhandlingsmakt, ettersom de kontrollerer sjøterritoriet til Ukraina og ønsker å strupe den ukrainske økonomien, sier Røseth til Aftenposten.

2. Hva vil skje videre?

Kornet ble tidligere eksportert fra havnene i Odesa-regionen i Ukraina. Området har vært åsted for russiske angrep tre netter på rad. Natt til onsdag skal Russland ha ødelagt kornsiloer som inneholdt 60.000 tonn med korn.

Et sentralt spørsmål er om Russland faktisk kan finne på å angripe skip, eller om det er tomme trusler. USA sitter nå etterretningsinformasjon om at slike angrep kan komme, ifølge en talsperson for det amerikanske sikkerhetsrådet.

Røyk stiger fra lagerbygg i Odesa etter russiske drone- og missilangrep. Vis mer

Russiske angrep mot sivile mål i Odesa har ført til store skader de siste dagene. Vis mer

Russland har sagt at de sier ja til avtalen igjen dersom de får oppfylt sine krav. Kremls talsperson Dmitrij Peskov advarte tirsdag om å inngå nye avtaler uten Russland. Det vil sette korneksporten fra Ukraina i fare, sa han,

At skip nå vil gå inn til ukrainske havner uten garantier fra Russland er lite sannsynlig, tror Røseth.

Om det skjer, vil russisk marine trolig skyte varselskudd, borde fartøy og i ytterste konsekvens senke eller delvis senke kornskip, mener han.

Men:

– Slik aktivitet fra Moskva vil gjøre at de får et forklaringsproblem overfor afrikanske land. Derfor vil de søke å få slike angrep til å fremstå som de er fra ukrainsk side, med eksempelvis sjøminer som er mer utfordrende når det gjelder bevisbyrde.

Men hva skjer hvis Russland angriper et skip?

Røseth tror det kommer an på hvem som eier skipet og om angrepet utvilsomt kan knyttes til Russland. Kommer skipet fra Afrika eller Asia vil Moskva få et omdømmeproblem, mener Røseth.

Er skipet fra Nato eller EU-land vil det medføre eskalering og reaksjoner, tror han. Det kan for eksempel innebære økt Nato-nærvær i Svartehavet og nye våpenbidrag.

3. Hvem vil påvirkes?

Bruddet i kornavtalen får neppe stor betydning for kornprisene på verdensbasis, har flere økonomer spådd. De kan ta tatt feil. Hveteprisene har steget kraftig på det globale markedet etter Russlands nye trusler, ifølge BBC. Onsdag steg prisene med 8,2 prosent fra tirsdag. Det er for tidlig å si om effekten blir langvarig.

Til tross for at det er blitt etablert nye eksportveier ut av landet, vil Ukraina trolig bli hardt rammet selv, sier Torbjörn Jansson ved Sveriges landbruksuniversitet til NTB.

Ukraina er en verdens største kornprodusenter. Her høstes det i Kyshchentsi i juli. Vis mer

– For Ukrainas økonomi er korn en viktig inntektskilde, og for kornprodusentene kan det bli katastrofalt, sier han.

FN har også advart om at millioner av verdens fattige vil rammes.

– Prisstigningen vil i all hovedsak ramme fattige land, spesielt de som er avhengig av import fra Ukraina og Russland. Det gjelder landene i Nord-Afrika og Midtøsten, forklarer forsker Stein Sundstøl Eriksen ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt (Nupi).

Land sør for Sahara kjøper lite korn selv, men mottar det gjennom bistand, utdyper han. Disse landene vil derfor rammes indirekte, spesielt de tørkerammede.

– Landene på Afrikas horn er avhengig av kornet de har fått gjennom bistand. Når prisene stiger, vil bistandsorganisasjonene ha mindre handlingsrom til å kjøpe korn til disse landene, sier han og fortsetter:

– Det vil rett og slett føre til mer sult.

Ukrainas visestatsminister Oleksandr Kubrakov og Samantha Power fra U.S. Agency for International Development holdt en pressekonferanse i kornhavnen i Odesa tirsdag. Power var USAs FN-ambassadør fra 2023 til 2017. Vis mer

4. Kan en ny avtale være på vei?

Hva som vil skje videre, er vanskelig å spå, ifølge Eriksen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte tirsdag sin tyrkiske kollega for å diskutere måter å eksportere korn på uten ukrainsk og vestlig innblanding.

– Erdogan har bedre dialog med Putin enn de fleste andre. Derfor er Tyrkia posisjonert til å forhandle, vi bør derfor ikke utelukke en kompromissløsning, sier Tom Røseth.

Ukraina forsøker også å finne egne løsninger. I et brev til Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) skriver Ukraina at de vil opprette en anbefalt sjøfartsrute på midlertidig basis. Ruten er tenkt å gå inn i territorialfarvannet og den økonomiske sonene til nabolandet Romania.

– Målet er å legge til rette for å åpne for internasjonal skipsfart nordvest i Svartehavet, skriver fungerende infrastrukturminister Vasyl Sjkurakov i brevet til FN-organet.