Da sønnen ble etterlyst etter en skyting, dukket noen opp på døren til familien og skjøt faren

Starten på 2023 har vært preget av en rekke dødelige skyteepisoder. Frem til 28. februar hadde det vært 57 skyteepisoder. Fem ble drept, og 11 ble skadet. Her fra en skyteepisode i Botkyrka kommune utenfor Stockholm 10. februar, der to personer ble skutt og såret.

Svensk politi frykter at gjengkriminaliteten kan ha krysset en ny grense.

10.03.2023 16:51

Voldsbølgen som startet i Stockholm i romjulen, tar ikke slutt. Politiets egne tall viser at det i snitt har vært en skyting hver dag i årets to første måneder.

Ofte har ofre for gjengkriminaliteten i Sverige selv hatt en tilknytning til de kriminelle gjengene. For en drøy uke siden skjedde et drap som ikke ligner de andre.

