Han var en av Trumps favoritter. Plutselig fikk han sparken. Hvorfor? Her er tre teorier.

Den kontroversielle TV-vertens avgang skal ha kommet på bestilling fra Fox News-eier Rupert Murdoch. Men selskapet vil ikke forklare hvorfor.

Tucker Carlson har vært en viktig støttespiller for Donald Trump på Fox News. Mer enn tre millioner fulgte sendingene hans hver kveld på nyhetskanalen

25.04.2023 17:22

– Vi sees igjen på mandag!

Det sa Fox News-verten Tucker Carlson da han avsluttet fredagens «Tucker Carlson Tonight». Men da mandagen kom, fikk verten en klar beskjed: Han hadde fått sparken.

Fox News vil ikke forklare hva som ligger bak den brå avskjeden.

Tucker Carlson Tonight» har vært en av kanalens fremste profiler i over seks år. Han har hatt særs høye seertall i beste sendetid. Programmet ble særlig viktig for konservative amerikanere mens Donald Trump var president.

Ifølge The Wall Street Journal fikk Carlson beskjeden om at han hadde fått sparken bare ti minutter før uttalelsen ble offentliggjort.

Nyheten slo ned som en bombe i Fox News og blant Carlsons støttespillere. Mange lurer nå på hvorfor han måtte gå. Det står det nemlig ikke noe om i pressemeldingen.

Amerikanske LA Times mener Tucker Carlson fikk sparken på bestilling av Fox News-eier Rupert Murdoch.

Presset ut av Rupert Murdoch

Den omstridte TV-verten ble presset ut av Fox News-eieren selv, Rupert Murdoch, ifølge avisen LA Times. Avgjørelsen skal ha kommet etter flere innspill fra andre styremedlemmer.

Rupert Murdochs sønn og Fox Corp.-sjef Lachlan Murdoch skal ha tatt beslutningen om å sparke 53-åringen sammen med Fox News-sjef Suzanne Scott. Det skriver The Washington Post. Dette har ikke Fox News bekreftet.

Nå svermer flere mulige teorier på hva som kan ligge bak:

Søksmål fra tidligere kollega.

I mars ble Carlson anklaget for trakassering og for antisemittiske kommentarer. Anklagen kom fra programmets tidligere produsent, Abby Grossberg. Som følge av søksmålet fikk hun sparken fra Fox News kort tid etter. Måneden etter fikk Carlson selv sparken.

Kommentarer om stormingen av Kongressen.

«Et fredelig kaos», kalte Carlson stormingen av Kongressen i 2021. I mars fikk Carlson, som første journalist, tilgang på titusenvis av timer med overvåkingsopptak fra det som skjedde inne i kongressen den dagen. Materialet ble redigert sammen til å gi et helt annet bilde enn det som er kommet frem tidligere.

I sendingen sa Carlson at de som deltok, minnet mer om turister enn oppviglere. Dette vakte oppsikt hos senator Mitch McConnell, som kalte Carlsons utspill for «støtende og misvisende».

Dominions søksmål mot Fox News.

Sist uke inngikk Fox News forlik om å betale over åtte milliarder kroner til Dominion. Selskaper lager valgopptellingssystemet som ble benyttet av mange delstater under presidentvalget i USA i 2020. Dominion saksøkte Fox News for å fremme feilaktige påstander om at stemmemaskiner var manipulert og at Biden hadde stjålet valgseieren. Dette gjorde også Carlson i sine programmer. Samtidig omtalte han påstandene som «galskap» på interne meldinger sendt til kolleger. I saken kom det også frem at Carlson hadde kritisert nyhetskanalens produsenter.

Bekymret Murdoch

Carlson har også kommet med uttalelser om at stormingen av Kongressen var satt i gang av myndighetene. Dette skal ha bekymret Rupert Murdoch, skriver The Guardian.

TV-stjernen skal også ha brukt sexistisk språk til kolleger, og bedt om avskjeden til andre journalister hvis de gjorde noe han ikke likte, ifølge The New York Times. Han skal ha vært en polariserende og upopulær figur blant flere i nyhetskanalen.

Hans uttalelser om kvinner og immigrasjon er blitt beskrevet som rasistiske og sexistiske. Han er også blitt beskrevet som høyreekstrem av CNN.

I forbindelse med søksmålet fra Dominion ble det også kjent at Carlsons offentlige støtte til Trump ikke var ekte. I interne tekstmeldinger til kolleger skrev TV-verten at han «hater» ekspresidenten. Offentliggjøringen av tekstmeldingene skapte svært et stort omdømmeproblem for Fox News.

Den «giftige arven»

Det var Carlsons populistiske syn på kulturkriger som gjorde ham til en stjerne blant konservative seere, ifølge The New York Times. Carlson har vært ansatt i Fox News siden 2009.

Avisen peker på at Carlson gjorde mer enn noen andre for å få ideer fra ytre høyre om innvandring og kultur ut til et bredere publikum.

Flere kommentatorer, deriblant TV-verten John Oliver, har påpekt hvordan Carlson gjentatte ganger tar utsagn og påstander fra ekstremistiske miljøer og gjør dem mer stuerene ved å presentere dem for et større publikum på Fox News.

Også The Guardian mener at Carlson etterlater seg en giftig arv og at han normaliserer nasjonalistisk innhold.

– Når de først fikk smaken på blod, var det alt de ville ha. Det blir en utfordring for Fox News fremover, men hva er hans arv? Hans arv er blodtørst og fordommer.

Carlson er en av de svært få TV-verter som er blitt dumpet fra alle de tre store nyhetskanalene. For CNN var han medvert i programmet «Crossfire». Senere ledet han et program for MSNBC, før også dette forholdet tok slutt.

Så hva skal Carlson gjøre nå? Et jobbtilbud har iallfall dukket opp. Russia Today tvitrer til Carlson med ordlyden: Du kan alltids komme til oss.