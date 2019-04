Pakistan løslater 360 indiske fanger

Nyheten om løslatelsen kommer etter at det anstrengte forholdet mellom landene ble forverret da konflikten om Kashmir blusset opp i vinter.

– Vi håper India vil gjennomføre et tilsvarende tiltak, sier talsperson Mohammad Faisal i Pakistans utenriksdepartement om den planlagte løslatelsen.

LES OGSÅ: Pakistan vil frigi indisk flyger

Foruten 355 fiskere skal fem personer som omtales som sivile, slippes fri. De første 100 skal etter planen slippes fri mandag. Humanitære hensyn oppgis å ligge bak masseløslatelsen som gjelder personer som har sonet ferdig dommene sine.

I januar offentliggjorde de to landene lister som viste at 537 indere sitter fengslet i Pakistan, mens 347 pakistanere sitter i fengsel i India.

LES OGSÅ: Drept fange overlevert fra India til Pakistan

De aller fleste er fiskere, men blant fangene er det også ekstremister og separatister som er fengslet i forbindelse med Kashmir-konflikten. Forholdet mellom de to landene gjør at fanger risikerer å bli sittende i fengsel lenge etter at de har sonet ferdig.