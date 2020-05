Europeiske byer hastebygger sykkelveier etter koronakrisen

Denne uken startet arbeidet med å anlegge 35 kilometer nye sykkelveier i tillegg til det eksisterende nettverket på 220 kilometer i Milano.

Den første nye strekningen blir fra Piazza San Babila ved katedralen langs hovedgaten Corso Venezia. Den ventes å være ferdig innen midten av mai, ifølge en talsmann for myndighetene.

Koronakrisen åpner for et avgjørende skritt i retning av utstrakt bruk av sykler i byen, heter det i en plan som er utarbeidet i rådhuset og som går under navnet «Åpne gater».

Biler begrenses, bredere fortau

Planen innebærer også å begrense områdene som er åpne for biler og etter hvert å utvide området der fartsgrensen er 30 kilometer i timen, til 60 prosent av byens gatenettverk. Fortauene gjøres også bredere.

I planen trekkes Berlin frem som et eksempel. Også der anlegges det nye sykkelstier etter epidemien.

Milanos initiativ støttes av landets transportminister Paola de Micheli, som har lovet tilskudd til byer som kjøper inn sykler. Milano planlegger å øke antall bysykler til 16.000.

Også Roma, som ikke er kjent for moderne transportløsninger, kunngjorde lørdag planer om å bygge et 150 kilometer stor nettverk av sykkelveier.

Færre passasjer på busser

En grunn til at byene satser på sykler når de gjenåpnes, er at nye regler for sosial avstand vil gjøre at langt færre passasjerer får trenge seg sammen på busser, trikker og baner, noe som kunne gjøre det fristende for mange å satse på bilen, med trafikkaos som resultat.

I Milano skal kapasiteten på offentlig transport reduseres fra 1,4 millioner seter til 350.000-400.000.

– Vi kommer til å ha en million mennesker som ikke lenger vil ha anledning til å bruke offentlig transport, og derfor må vi finne alternativer for dem, sier byens trafikkommissær Marco Granelli.

Også den sterkt reduserte forurensningen som nedstengningen har medført, bidrar til ønsket om å satse mer på sykler. Lombardia er et av de mest forurensede områdene i Europa.