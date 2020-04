Ydmyket med knebøy for Porsche-tur uten munnbind. Indisk debatt om håndhevelsen av smitteregler.

Søndag gikk Indias statsminister Narendra Modi ut på radio og advarte landets 1,3 milliarder innbyggere mot å ta lettere på kampen mot koronaviruset.

Modi stengte langt på vei landet 25. mars, og restriksjonene varer foreløpig til 3. mai. De er senere blitt litt lempet på i landsens områder. Men Modi advarer mot å tro at faren er over.

– Det må ikke forekomme noen skjødesløshet på lokalt nivå som følge av overdreven optimisme, sa Modi.

India hadde mandag 28.000 bekreftede smittede og nesten 900 registrerte dødsfall, men det antas at mørketallene er store.

Ble stoppet i åpen bil

En hendelse lørdag ettermiddag i byen Indore tyder ikke på manglende iver i tjenesten blant dem som håndhever reglene.

Sanskar Daryani, en ung mann, kom kjørende i en åpen, gul Porsche da han ble vinket inn til siden av tjenestemenn. Til indisk presse forteller Daryani at han hadde tillatelse til å være ute blant folk, og at han var på vei hjem etter levering av mat til fattige.

Daryani kjørte til siden, gikk ut av bilen og ble tilsnakket av en mann som var kledd i hæruniform og utstyrt med stokk. Han refset den velstående unge mannen for å ha kjørt uten munnbind. Daryani ble truet med stokken og fikk beskjed om å holde seg på ørene og gjennomføre knebøy.

– De filmet og vitset

– Jeg viste dem tillatelsen min, men de skjelte meg ut og ba meg gjøre knebøy. Jeg forsøkte å snakke med dem, men de hørte ikke etter. Jeg gjorde som de sa. De filmet det, vitset og ba meg dra etterpå, forteller Daryani til nyhetsbyrået ANI.

Daryanis hjemmeside på Facebook kan tyde på at han er bilinteressert. I tillegg til den gule Porschen poserer han på bilder med en grønn Lamborghini. Daryani og hans far, en lokal fabrikkeier, klaget på behandlingen hos lokalt politi dagen etter.

AMIT DAVE, Reuters/NTB scanpix

Sprikende meninger

Knebøy-filmen fikk søndag stor spredning i sosiale medier, og meningene spriket sterkt.

Noen mente at bortskjemte rikingunger ikke skal unnslippe stokkeslag. Noen anførte at siden han ikke brukte maske, måtte han bare godta det som skjedde.

Andre stiller seg derimot på den unge bilistens side. Kapil Mishra, en kjent politiker i hovedstaden, skrev til sine 829.000 følgere på Twitter at den unge mannen hadde opptrådt eksemplarisk overfor politiet. Mange andre roser også Daryani for å ha opptrådt rolig og fulgt ordre fra kontrollørene.

मजाक मत उड़ाइये



सोचिए -

महंगी गाड़ी, इंफ्लुएंशियल परिवार



पर ना धौंस , ना गाली गलौज, ना बदतमीजी, पुलिस की सारी बात मान रहा हैं



गाड़ी में पास भी था, ये परिवार रोज हजारों गरीबों को खाना खिला रहा हैं



पुलिस पर पत्थर चलाने वाले लोग इंदौर के संस्कार दरयानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं pic.twitter.com/qFzFM0Zk9W — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) April 26, 2020

Personen i hæruniform er tidligere soldat, og nå er han også tatt ut av smittetjeneste. Han skal ifølge The Times of India blant annet ha beordret andre smittevernsyndere til å stupe kråke.

Drap og ydmykelser

Det har vært flere episoder i India der politiet har brukt stokker mot personer som har brutt smittevernreglene. Blant annet skjedde dette da et feilaktig rykte sa at togstasjonen i Mumbai var gjenåpnet.

I enkelte andre land har myndighetenes håndtering vært enda hardere og mer voldelig. I Kenya er flere drept. Politiet i Nairobi granskes etter at en 13 år gammel gutt ble skutt i magen da han var på balkongen sammen med sin mor.

MIKE HUTCHINGS, Reuters/NTB scanpix

I Sør-Afrika har sikkerhetsstyrker blant annet skutt på folk med gummikuler og brukt tåregass mot overtredere av smittevernreglene.

I El Salvador sirkulerte en film av politi som banket opp en 80-åring og et opptak av menn som ble tvunget til å marsjere med hendene på hodet mens de ropte: «Jeg behøver ikke forlate mitt hjem.» Tusener i landet er blitt satt i varetekt under kummerlige forhold, rapporterer Human Rights Watch.

Fra Filippinene har Redd Barna meldt om ydmykende behandling av mindreårige som brøt portforbudet. To skal ha blitt lagt i en kiste, andre låst inne i hundebur og ytterligere andre skamklippet.

Michelle Bachelet, FNs høykommissær for menneskerettigheter, uttrykte mandag i en erklæring uro for overdreven maktbruk fra politi og sikkerhetshetsstyrker. Hun påpeker at slike overgrep som oftest rammer de fattigste og mest sårbare.