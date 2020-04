Hull i ozonlaget over Arktis har lukket seg

Eksperter fra EUs Copernicus-program meldte for få dager siden at ozonhullet hadde lukket seg, ifølge TV-kanalen Euronews.

Hullet i ozonlaget er det største som noen gang er observert over Arktis, og det oppsto i slutten av mars.

Over Norge var ozonlaget svært tynt rett før påske, opplyste Norsk institutt for luftforskning (NILU). Det ble advart om at UV-strålingen potensielt kunne bli like kraftig som på sommeren.

Naturlig ozongass høyt oppe i atmosfæren beskytter mennesker og dyr mot skadelig ultrafiolett stråling. En uvanlig lang periode med stabil og kald luft kan ha bidratt til svekkelsen av gasslaget over Arktis.

Tidligere menneskeskapte utslipp av ozonødeleggende gasser har i en årrekke forårsaket hull i ozonlaget over Antarktis. Mange av de aktuelle gassene ble forbudt på 1980-tallet, og i senere år har ozonlaget vært på bedringens vei.