Storbritannia har flest koronadødsfall i Europa, men advarer mot sammenligninger

Over 32.000 mennesker har til nå dødd av korona i Storbritannia.

– En massiv tragedie, var utenriksminister Dominic Raabs kommentar under regjeringens daglige koronapressekonferanse tirsdag.

Antall rapporterte koronarelaterte dødsfall i Italia er vel 29.315, men Raab advarte mot sammenligninger.

– Jeg tror ikke vi vil få en riktig dom over hvor godt land har klart seg før pandemien er over, sa han, og viste til at det er tallene for overdødelighet som vil kunne gi det riktige bildet.

Også professor David Spiegelhalter ved Universitetet i Cambridge understreker i en kommentar til BBC at det gir lite mening nå å forsøke å rangere land etter hvor dyktige de har vært i håndteringen av koronakrisen. Han viser til at alle registrerte tall uansett er langt lavere enn de reelle dødsfall som følge av viruset, og at ingen land har kommet godt ut av pandemien.

– Dette er ingen Eurovision-konkurranse, sier han.

Pippa Fowles/10 Downing St / Reuters / NTB scanpix

Totaltallet på vel 32.000 døde briter er hentet fra Office for National Statistics og inkluderer også dødsfall ved mistenkt, men ikke testbekreftet koronasmitte.

Det siste offisielle tallet på britiske koronadøde, registrert av Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), er på 29.427.

Myndighetene skremt av hemmelig rapport

Statsminister Boris Johnson fikk i starten av pandemien mye kritikk for ikke å sette inn strenge nok smitteverntiltak. Mens flere andre europeiske land stengte skoler, restauranter og butikker, gikk livet i første halvdel av mars i stor grad som før i Storbritannia. Johnsons budskap var stort sett begrenset til at folk måtte passe på seg selv og vaske hendene.

Men like etter at en hemmelig rapport med skremmende fremskrivninger av antall smittede og innlagte ble kjent i midten av mars, publiserte regjeringen en rekke råd om behovet for innskrenkning av sosial kontakt.

Dominic Lipinski / PA / NTB scanpix

Først 23. mars kom de strenge forbudene. Da ga statsminister Johnson i en tale beskjed om at offentlige forsamlinger med mer enn to personer nå ville bli forbudt. Folk måtte holde seg hjemme, butikker ble stengt og strenge bøter ble innført for dem som brøt reglene.

Om ikke før, gikk alvoret opp for de fleste briter da Johnson selv ble koronasyk og havnet på intensivavdelingen på St. Thomas Hospital i London.

Han har selv sagt at utfallet kunne ha gått «begge veier» og medga at legene planla hvordan de skulle publisere det hvis han døde.

Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

Både Storbritannia og Italia lager sin statistikk på basis av hvor mange døde som har testet positivt på korona. Men fordi Storbritannia har 10 prosent flere innbyggere enn Italia, har Italia fortsatt flest koronadødsfall i forhold til innbyggertall.

Landene har også ulike testregimer, der Italia tester flere enn Storbritannia. Storbritannia har hittil testet i underkant av 1,4 millioner innbyggere.

Men Storbritannia nådde sitt høye antall døde tidligere i epidemiens forløp enn det Italia gjorde.

Koronarådgiver brøt egne råd

Nyhetsbildet i Storbritannia er tirsdag ikke bare preget av det rekordhøye antallet koronadødsfall. Det har vakt oppsikt at en av regjeringens sentrale rådgivere bak «lockdown»-strategien selv brøt de strenge reglene om sosial distansering.

Professor Neil Ferguson ved Imperial College London annonserte tirsdag at han trekker seg fra sin posisjon i regjeringens Scientific Advisory Group for Emergencies, etter at han ved minst to anledninger i løpet av «lockdown»-perioden tok imot besøk av sin gifte elskerinne.

REUTERS TV via Reuters /NTB scanpix

Epidemiologen Fergusons estimater om at hundretusener kunne dø av covid-19 hvis regjeringen fortatte sin liberale strategi, var en viktig årsak til at statsminister Boris Johnson innførte nasjonal «lockdown».

Ferguson medgir at han har gjort feilvurdering og beklager dypt hvis han har medvirket til å undergrave myndighetenes klare råd om sosial distansering. Fergusons brudd på disse reglene kommer etter at det ble kjent at Robert Jenrick, statssekretær for boliger, lokalsamfunn og lokale myndigheter, reiste til et av sine landsteder for å tilbringe karantenetiden der.