Den greske kystvakten har sendt 52 patruljebåter til Egeerhavet for å stanse en ventet strøm av migranter fra Tyrkia til Hellas. Oppdraget er å hindre at migrantene kommer seg til Hellas.

– Vi forsøker å forhindre at disse folkene kommer frem til Hellas i Egeerhavet, sa pressetalsmannen for Kystvakten mandag. Han ville ikke oppgi navnet sitt.

Etter at det i løpet av to dager kom 1400 migranter til de greske øyene, ser migrantstrømmen nå ut til å ha stoppet opp. Gummiflåtene pleier å komme frem til øyene tidlig om morgenen, men tirsdag morgen kom det ingen.

Jan T. Espedal

– Vi har sett migranter komme i dårligere vær før

– Vi har ikke fått rapporter om noen ankomster i dag, sier pressetalsmann Boris Cheshirkov i FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), som er på Lesbos.

– Vi vet ikke hvorfor. Det er noe vind, men vi har sett migranter komme i dårligere vær enn dette, sier han.

Aftenposten kontaktet tirsdag den greske kystvakten på nytt for å få vite om de hadde stoppet noen migranter i løpet av det siste døgnet. De henviste imidlertid til det greske utenriksdepartementet. Ved utenriksdepartementet sier de at de vil videresende spørsmålene våre til Kystvakten.

Migrantene blir slått med lange stokker

Talsmannen for Kystvakten benektet mandag at patruljebåtene deres forsøker å skremme migrantene.

– Vi forsøker bare å forhindre forsøkene deres på å komme inn i Egeerhavet, sier talsmannen.

En video som mandag ble offentliggjort av kommunikasjonskontoret til den tyrkiske presidenten, synes imidlertid å vise at en patruljebåt kjører svært nær en gummiflåte full av migranter.

Ifølge tyrkerne er videoen tatt opp klokken 07.26 mandag 2. mars utenfor Bodrum i Egeerhavet. Kystvaktpersonellet ser ut til å slå migrantene med båtshaker. På et tidspunkt skrenser den mye større patruljebåten borti migrantenes gummiflåte.

Kommunikasjonskontoret til Tyrkias president

Det ser ut som om to skudd blir avfyrt

Mot slutten av videoen kan det se ut som om noen på kystvaktbåtens fartøy skyter i retning av migrantbåten. To vannsøyler skyter opp fra vannet og man kan høre to smell.

Den tyrkiske presidentens kommunikasjonskontor sier migrantene til slutt ble reddet av en båt fra den tyrkiske kystvakten. Aftenposten har ikke uavhengig kunnet slå fast om opplysningene fra Tyrkia stemmer.

Kommunikasjonskontoret til Tyrkias president

Den greske kystvaktens talsmann sier han ikke kjenner til at det er blitt skutt mot migrantene og han sier kystvaktens folk ikke har ordre om å skyte.

– De har ordre om å forsøke å forhindre at de kommer inn i vårt territorium. Hvis det oppstår en situasjon der det er farlig for migrantene, så har de ordrer om å redde dem. Det skjer hver dag.

Kommunikasjonskontoret til Tyrkias president

Svært anspent mellom Hellas og Tyrkia

Etter at 33 tyrkiske soldater ble drept under krigen i Syria, erklærte Tyrkia torsdag i forrige uke at de ikke lenger vil forhindre at migranter tar seg til Hellas.

Migranter har tatt den nye tyrkiske politikken som en invitasjon til å forsøke å ta seg til Hellas. Fra Hellas vil de ta seg videre til resten av Europa, opplyser migranter til Aftenposten.

Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis meldte søndag på Twitter at Hellas i en måned fra nå ikke vil ta imot nye søknader om asyl.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier Hellas ikke har lovlig adgang til å suspendere asylsøknader når landet nå prøver å stanse tusener av flyktninger.

Kommunikasjonskontoret til Tyrkias president

Hellas beskylder Tyrkia for desinformasjon

Tyrkias innenriksminister tvitret mandag at 117.177 innvandrere hadde forlatt landet. Talsmenn fra Hellas hevder tallene ikke stemmer og anklager Tyrkia for desinformasjon.

For å kontre grekernes påstander om desinformasjon, sendte presidentens kontor mandag kveld ut mange videoer som viser migranter som lykkes med å komme seg inn i Hellas.

Seniorrådgiver Karen Mets ved Redd Barnas kontor i EU-hovedstaden Brussel sier at hun har sett videoen, men ikke kan si om den er ekte eller ikke. Hun sier at det er vanskelig å få oversikt i propagandakrigen.

Migranter sier grekerne trakk dem tilbake til tyrkisk farvann

En journalist skriver i en Whatsapp-gruppe for journalister at han natt til mandag ble oppringt av migranter som befant seg i en flåte i Egeerhavet.

Migrantene hevdet den greske kystvakten kastet motoren deres over bord og trakk dem tilbake til tyrkisk farvann. Journalisten opplyser at han ringte til den tyrkiske kystvakten, som reddet migrantene.

Talsmannen for den greske kystvakten sier til Aftenposten at han ikke kjenner til noen slik episode. Han benekter også at de trekker migranter tilbake mot Tyrkia.

– Jeg tror ikke dette har skjedd, sier talsmannen.

Kommunikasjonskontoret til Tyrkias president

– Å redde liv må ha første prioritet

En talsperson for FNs høykommissær for flyktninger sier de ikke kjenner til noen slik episode, men at det bør granskes av greske myndigheter umiddelbart.

– Å redde liv må være første prioritet for alle, skriver Stella Nanou, talsperson for UNHCR i en e-post til Aftenposten.

Hun opplyser at de har registrert at det kom litt over 800 migranter til de greske øyene mandag og 400 migranter mandag morgen.

Trekker hjem frivillige

– Vi stenger ned aktivitetene våre på Lesbos nå, sier Trude Jacobsen, som er generalsekretær i Dråpen i Havet.

– Våre medarbeidere der er frivillige, og vi er veldig opptatt av sikkerheten deres. I går ble tre av bilene våre angrepet av menn på motorsykler. De slo med balltrær, og knuste ruter på bilene.

Michael Varaklas / AP

Organisasjonen har arbeidet i leiren Moria.

– Den er bygget for 2000 mennesker, nå er det ti ganger flere der, sier Jacobsen.

Uten hjelp utenfra stanser arbeidet ved klinikken i leiren, og Jacobsen er usikker på hvordan det blir med distribusjon av mat.

– Vi får rapporter fra Lesbos og andre øyer, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

Han sier at ti båter med tilsammen 400 om bord skal ha blitt hindret i å komme i land på Lesbos. Fra Kios meldes det om fire båter og 253 passasjerer.

Videoen tyrkerne distribuerer ser ut til å bekrefte det bildet hjelpeorganisasjonene observerer.

– Det tilspisser seg i propagandakrigen, sier Nesse.

– Samtidig ser vi svakhetene i Europas strategi. Hellas er vel det landet i EU som er minst godt utrustet til å klare dette, mener han.

AP/NTB scanpix

Migranter hindret i å gå på land

Reuters sendte mandag ut bilder av at migranter i en gummiflåte ble hindret fra å legge til kai i havnen i Thermi på øya Lesbos.

Migrantene ble til slutt plukket opp av den greske kystvakten og reddet, bekrefter talsmannen for Kystvakten.

Lesbos har en av de mest overfylte leirene for migranter og stemningen på øya er amper. Flyktninger, lokale innbyggere og høyreekstreme har tatt til gatene, skrev Aftenposten tidligere i år.

Mandag dukket det også opp en video som angivelig viser en migrant som døde etter å ha blitt skutt i ansiktet av tyrkiske grensevakter. En talsmann for den greske regjeringen tvitret mandag at videoen er «fake news».