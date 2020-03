De er de siste gjestene nå. På mandag stenger hotellet. Da blir de kastet ut. På gatene utenfor patruljerer spansk politi og bøtelegger dem som ikke holder portforbudet.

– Det føles som om vi er ombord på Titanic. Skipet er i ferd med å gå ned. Vi føler oss sviktet, og begynner å få panikk, sier Kjell Olav Edvardsen (68) og kona Grethe Irene Hellerud (65) fra Tønsberg.

Psykologparet sitter fast på den spanske øya Lanzarote. Koffertene er klare, men de får hverken fly eller båt. To ganger har de kjøpt nye flybilletter. Begge gangene er flyene kansellert.

Samtidig har døds- og smittetallene i Spania eksplodert. Bare fra fredag til lørdag døde 300 nye koronasmittede. 1.326 mennesker er nå døde, over 1600 får intensivbehandling. Den raske økningen i tallene tyder på høy smittespredning i befolkningen. Spanjolene frykter nå at landet skal bli det nye Italia.

En rekke land har nå stengt grenser og luftrom. Restriksjonene gjør det stadig vanskeligere for norske borgere på reise å komme seg hjem. I Spania er det innført unntakstilstand.

Tønsberg-paret synes situasjonen er svært krevende psykisk.

– Vi kan ikke svømme fra øya med koffertene, sier Edvardsen. Han er i tillegg hjertesyk, men redd for å bli isolert og adskilt fra kona om han sier fra.

Samtidig, fra en mengde hjemmekontor over hele Oslo, jobber en kraftig utvidet stab fra Utenriksdepartementet på spreng, døgnet rundt.

– Vi har fått over 10. 000 henvendelser knyttet til koronasituasjonen den siste uken. I tillegg er det mange som kontakter ambassadene rundt i verden, sier Trude Måseide, kommunikasjonsjef i UD.

Det er UDs operative senter som tar telefonen når Tønsberg-ekteparet og andre fortvilte nordmenn ringer fra absolutt hele verden og trygler om hjelp. De vil hjem til Norge, de har panikk - og de har dårlig tid.

– Mange er i en fortvilet situasjon. Det er vanskelig å skaffe informasjon og ting forandrer seg veldig fort. Man tror man har en billett, så blir den plutselig kansellert, sier Måseide.

Lørdag kveld visste hun ikke nøyaktig hvor mange av dem som har bedt om hjelp, som er kommet hjem til Norge.

Retur fra flere land vil bli vanskelig

Vinduet for retur til Norge fra flere land vil lukke seg i løpet av nær fremtid, sier hun.

– Da vil ikke norske myndigheter ha mulighet til å sikre at alle norske borgere på reise kan reise hjem umiddelbart.

Særlig for noen er situasjonen fastlåst, forteller Måseide.

– Det er svært krevende for personer som er på steder langt unna, der alt av grenser og luftrom nå er stengt, og det er få nordmenn. Ofte er heller ikke transitt mulig. For disse kan dette ta lang tid. Det er ingen umiddelbar løsning for alle, sier Måseide, som beskriver disse situasjonene som «veldig vanskelige».

Det er gått en uke siden 14. mars, da UD i nye reiseråd frarådet reiser til alle land. Her kan du lese reiserådene.

– Kommer til å ta tid

– Noen av disse sakene er ikke lette å løse, og vi vil ikke kunne sikre at alle norske borgere på reise umiddelbart kan returnere til Norge. Det kommer uansett til å ta tid.

– Denne krisen er annerledes alt vi har sett før og håndtert før. Koronakrisen treffer hele verden, ikke i ett land eller én region, som ellers. Og det er nordmenn over absolutt hele verden, sier Måseide, som sier at en del av dem som ringer er bekymrede pårørende.

– Ring hjem!, oppfordrer hun.

Flest henvendelser har UD fra Spania. Der har Norwegian, SAS og UD samarbeidet om å sette inn ekstrafly. Hun sier disse har hatt «god effekt».

– I tillegg vil det søndag eller mandag bli satt inn fly fra Las Palmas, Malaga og Alicante, sier Måseide.

Staten dekker flyselskapenes merkostnader ved å opprettholde noen avganger som flyselskapene ellers ville innstilt. De betaler også for strengt nødvendige, ekstraordinære flygninger som flyr nordmenn hjem inntil 31. mars 2020.

Lørdag landet syv fly fra Gran Canaria på Gardermoen. Ett fly var innstilt. I tillegg kom det ett fra Lanzarote, to fra Tenerife og fire fra Alicante.

Generalkonsulen grep inn

Også fra Marokko ble det denne uken satt opp ekstrafly som hentet 600 nordiske borgere. 150 av disse var nordmenn. En bibelskoleklasse som satt fast i Tunisia ble hentet hjem med et norsk-finsk samarbeid. Og på flyplassen i Krabi i Thailand står UDs mann og prøver å få hjem norsk-thailandske familier. Og i Murmansk i Russland sørget den norske generalkonsulen 13. mars for at åtte nordmenn ble av de siste som kom seg ut før grensene stengte.

– Vi avbrøt oppholdet da vi skjønte at det ville bli vanskelig å komme seg hjem, forteller Rune Mehti i Norsk–russisk handelskammer. - Da vi endelig kom til grensen, ble vi holdt tilbake av russerne. I ettertid har jeg skjønt at vi ikke hadde kommet oss ut uten veldig god hjelp fra generalkonsulatet i Murmansk, sier Mehti. Som fra sin karantene har en optimistisk melding til andre nordmenn:

– Det går bra. Gi det litt tid, så ordner det seg.