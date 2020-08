Harde kamper i Alternativ for Tyskland: Kjent politiker sendte kollega på sykehus.

Både innenfor og utenfor partiet koker «Milzriss-affæren», «sprukken-milt-affæren». For hva skjedde egentlig på partikontoret 10. august?

Andreas Kalbitz trakk seg som fraksjonsleder i Brandenburg AfD etter å ha slått en partikollega slik at han havnet på sykehus. Fabrizio Bensch, Reusters/NTB scanpix

Nå nettopp

Om kvelden mandag 10. august gikk Andreas Kalbitz inn på et av kontorene som tilhører Alternativ for Tyskland (AfD) i delstatsparlamentet i Brandenburg. Kalbitz var inntil nylig leder i Brandenburg AfD og er en kjent profil fra partiets mest ytterliggående fløy.

På kontoret møtte han partikollega Dennis Hohloch og slo ham i siden. Dagen etter fikk Hohloch store smerter og havnet på sykehus. Milten er sprukket, en skade så alvorlig at Hohloch fortsatt er innlagt.

Påtalemyndigheten har startet egen etterforskning.

Så langt er alle enige. Men flere versjoner av hendelsen sirkulerer både i og utenfor partiet. Kalbitz møtes også med grove anklager.

Cyste eller ikke?

Selv har Kalbitz sagt til Der Spiegel: «Dette er mye mindre spektakulært enn slik det delvis bevisst blir opphausset. Denne beklagelige saken vil bli helt oppklart.»

En av hans støttespillere hevder at det dreier seg om et «vennskapelig dytt i siden». Men fordi Hohloch hadde en uoppdaget cyste i milten, ble konsekvensene så dramatiske.

Hohloch har selv sendt en tweet fra sykehuset, der han avviser at det handler om en cyste.

I tweeten viser han også til en artikkel der slaget beskrives som et «hilsnings-bokseslag» som ble hardere enn hensikten var. Kalbitz har for øvrig militær bakgrunn og var fallskjermjeger i ti år.

Kalbitz i mange konflikter

Andreas Kalbitz er langt fra noen hvem som helst i tysk politikk. Under hans ledelse fikk AfD 23,5 prosents oppslutning – nest største parti etter sosialdemokratene – i valget i Brandenburg i fjor.

Han tilhører den såkalte Flügel, Vingen, et nettverk innenfor partiet som sikkerhetspolitiet kategoriserer som høyreekstreme. De har derfor offisielt oppløst seg selv.

Som en del av den pågående konflikten mellom de mer moderate og de mest radikale i partiet er Andreas Kalbitz blitt fratatt sitt medlemskap. Begrunnelsen er at han ikke oppga sin tidligere tilknytning til en nynazistisk gruppe da han gikk inn i partiet.

Kalbitz har gått til rettssak mot partiet. Et rettsmøte om saken er ventet fredag denne uken.

Fakta Alternativ for Tyskland (AfD) Stiftet i 2013, da som et EU-skeptisk parti. Har to splittelser bak seg. De siste årene har innvandringsspørsmål stått øverst på agendaen. AfD fikk 12,6 prosents oppslutning ved valget i 2017. Verfassungsschutz (sikkerhetsmyndighetene) har kategorisert ungdomspartiet JU (Junge Alternative) og det høyreorienterte nettverket Der Flügel (Vingen) som høyreekstreme. Vingen er nå offisielt oppløst. Anslag lyder at 40 prosent av partimedlemmene i de østlige delstatene tilhørte Vingen, mens andelen er noe lavere i vest. Partiet har for tiden rundt 10 prosents oppslutning på meningsmålinger. Kilde: Wikipedia Vis mer

Lojale – frem til nå

I Brandenburg har partikollegene lenge sluttet rekkene rundt den ekstreme Kalbitz. Han kunne ikke formelt fortsette som partileder, men fikk beholde posisjonen som fraksjonsleder også uten medlemskap. I praksis har Hohloch vært hans stedfortreder.

Tirsdag trakk Kalbitz seg som fraksjonsleder etter et partimøte om «Sprukken-milt-affæren».

Andreas Kalbitz (t.v.) sammen med den tidligere nasjonale partilederen Alexander Gauland og den nåværende Jörg Meuthen (t.h.). Sistnevnte har vært en drivkraft i å få Kalbitz ut av partiet. Annegret Hilse, Reusters/NTB scanpix

Nå vender også hans tidligere støttespillere seg imot ham.

I en Facebook-post som senere ble trukket, skrev en nær medarbeider at Kalbitz er som kreft for partiet, og at han med sin uforsiktighet nesten drepte Hohloch. Her ble det også beskrevet hvordan Kalbitz tidligere har gitt en partikollega et slag i ansiktet.

Alternativ for Tyskland har slitt med oppslutningen under koronapandemien. Nå ligger de på rundt 10 prosent i nasjonale meningsmålinger.

