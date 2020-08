Trump benåder kvinnesaksforkjemper Susan B. Anthony

Trump starter valgkampen med benåding av kvinnesaksforkjemper Susan B. Anthony, som ble pågrepet da hun avla stemme ulovlig ved valget i 1872.

Det er 100 år siden kvinner i USA fikk stemmerett. Trump markerte blant annet dagen med å benåde kvinnerettighetsforkjemperen Susan B. Anthony, som ble arrestert i 1872. Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Det var tirsdag hundre år siden USA ga stemmerett til kvinner i det 19. grunnlovstillegget, også kjent som «Susan B. Anthony Amendment».

Trump har de siste ukene jobbet med å sikre seg flere stemmer fra kvinnelige velgere. I tillegg til benådingen har Trump-kampanjen også tatt fatt på en bussturné rettet mot kvinner.

Men benådingen har ikke blitt godt tatt imot fra alle.

– Anthony var stolt over å ha blitt pågrepet og for å ha skapt blest om arbeidet for kvinners rettigheter. Hun betalte aldri boten sin, sier New Yorks viseguvernør, demokraten Kathy Hochul, som krever at Trump trekker benådingen tilbake.

Susan B. Anthony døde i 1906.

