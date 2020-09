Kampene i Nagorno-Karabakh fortsetter. ytterligere 15 armenske soldater drept

32 armenske separatister er drept, ifølge armenske myndigheter.

Aserbajdsjanske styrker destruerte et armensk luftvernsystem søndag, da harde kamper brøt ut mellom aserbajdsjansk og armensk side om den selvstendige regionen Nagorno-Karabakh. Ifølge armenske myndigheter skal to aserbajdsjanske helikoptre være skutt ned. Azerbaijan's Defense Ministry/AP/NTB

28. sep. 2020 08:50 Sist oppdatert nå nettopp

Kampene mellom armenske og aserbajdsjanske styrker i Nagorno-Karabakh fortsetter mandag morgen. Myndighetene i regionen meldte at ytterligere 15 av deres soldater skal være drept. I alt er nå 32 armenske separatister drept i sammenstøtene. Mer enn 200 skal være skadet ifølge det armenske utenriksdepartementet. Mandag morgen melder Reuters at styrker på begge sider beskylder hverandre for å ha tatt i bruk tungt artilleri.

En talsmann for forsvarsdepartementet i Jerevan sier at «de intense kampene fortsatte i natt».

Aserbajdsjan varslet mandag morgen delvis miltær mobilisering, ifølge Reuters. Aserbajdsjans president Ilham Aliyev signerte da en erklæring om mobiliseringen.

Ifølge Aserbajdsjanske myndigheter er seks av deres soldater drept og 19 skadet.

Tyrkia sender 4000 krigere fra nord i Syria

Den armenske ambassadøren i Russland at meldte mandag formiddag at Tyrkia har sendt en styrke på 4000 fra nord i Syria til Aserbajdsjan. Tyrkia og Aserbajdsjan har en nær allianse.

Det russiske utenriksdepartementet ba mandag morgen begge sider om å vise beherskelse når det gjelder situasjonen i Nagorno-Karabakh.

Armenias statsminister Nikol Pasjinian har bedt alle armenere stå sammen i kampen mot Aserbajdsjan. Tigran Mehrabyan/Pan Photo/AP/NTB

Mer enn 100 skadet

Myndighetene i Nagorno-Karabakh meldte søndag at minst 16 soldater var drept. Mer enn 100 mennesker var også meldt skadet. Det brøt ut harde kamper ved frontlinjen, og Aserbajdsjan gjennomførte en rekke luftangrep mot armensk-kontrollerte områder.

Nagorno-Karabakh er formelt en del av Aserbajdsjan, men armenske separatister har med støtte fra Armenia kontrollert området siden 1994.

Fakta Nagorno-Karabakh Omkring 145.000 mennesker bor i Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh er formelt en del av Aserbajdsjan, men er i realiteten et selvstyrt armensk område. Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. Armenia tok kontroll over Nagorno-Karabakh, og våpenhvile ble inngått i 1994. Områdets status er fortsatt uavklart. Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB Vis mer

Søndag ble det holdt rekrutteringsmøte i Jerevan i Armenia. Melik Baghdasaryan/Reuters/NTB

40 år gammel konflikt

Kampene som nå herjer finner sted i Stepanakert, hovedstaden i Nagorno-Karabakh, en selvstendig enklave som ligger på aserbajdsjansk side. Armenia og Aserbajdsjan står på hver sin side av konflikten over området. De har kranglet om enklaven i fire tiår, og vært på randen av krig i årevis.

Ifølge nyhetsbyrået DPA har armenske menn over 18 år nå fått beskjed om å gjøre seg klar for krig.

Internasjonalt er enklaven anerkjent som del av Aserbajdsjan, men kontrolleres militært og økonomisk av armenske separatister.

I juli blusset konflikten opp da de to sidene begynte å skyte mot hverandre. I forkant av eskaleringen gikk den aserbajdsjanske presidenten Ilham Alijev ut og fordømte fredsforhandlingene mellom landene, som har pågått siden 1994.

Under sommerens skuddveksling sa begge sider at den andre parten startet. Det gjør de også nå:

Søndag eskalerte situasjonen da armenske separatister meldte at Aserbajdsjan bombet dem. Som svar sier armenerne at de skjøt ned to kamphelikoptre og tre doner som tilhørte aserbajdsjanerne.

Dette er konflikten

Gnisningene mellom de to nabolandene strekker langt tilbake i tid. Aserbajdsjan har en hovedsakelig muslimsk befolkning. I Armenia er majoriteten kristne.

Religiøse, etniske og politiske uenigheter mellom de to har lenge vært knyttet til Nagorno-Karabakh-enklaven. Regionen ble en del av Aserbajdsjan i 1923 etter ordre fra Sovjet-diktatoren Josef Stalin.

I 1991 rev Aserbajdsjan seg løs fra Sovjetunionen og opphevet selvstyret til enklaven. Da blusset konflikten opp på ny. På den tiden besto befolkningen i regionen hovedsakelig av armenere, som ønsket å være del av Armenia. Det utløste en lang og blodig krig fra 1992 til 1994.

Konflikten endte med en våpenhvile, men partene har ikke kommet frem til noen endelig fredsavtale.

Flere internasjonale aktører har siden den gang forsøkt å megle mellom de to sidene. Senest i 2010 forsøkte Frankrike, Russland og USA å få landene til enighet, men forsøket brøt sammen.

