Minst 187 drept og nesten 500 skadet etter eksplosjoner ved kirker og hoteller på Sri Lanka

Siste: Forsvarsminister Ruwan Wijewardene sier at gjerningspersonene er blitt identifisert, og at politiet jobber med å pågripe dem.

Dødstallene har steget utover morgentimene første påskedag, etter åtte eksplosjoner på Sri Lanka. Ved 12-tiden norsk tid søndag var det bekreftede tallet på minst 187 drepte etter dagens åtte angrep. Antallet utenlandske statsborgere som er bekreftet døde varierer fra tolv til 35.

UD jobber for å få oversikt

En sykehuskilde opplyser at amerikanske, britiske og nederlandske statsborgere er blant de drepte, ifølge NTB. Det er også kommet utbekreftede meldinger om at danske borgere kan være skadd eller drept. Danske UD skriver på Twitter at de ikke kan bekrefte opplysningene.

– Ambassaden i Colombo arbeider for å få klarhet i om nordmenn er rammet i forbindelse med eksplosjonene på Sri Lanka, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Per Bardalen Wiggen, til Aftenposten.

Rett før klokken 09 søndag morgen sendte UD ut en melding til alle nordmenn som var reiseregistrert på Sri Lanka:

«Det har vært flere eksplosjoner ved kirker ulike steder på Sri Lanka, samt ved hoteller i Colombo. Alle reisende bes om å holde seg i ro, og ikke oppsøke religiøse og offentlige steder til situasjonen er avklart. Følg med på lokale medier og følg råd fra lokale myndigheter.

Personer som befinner seg på berørte steder bør melde fra til familie og venner at de er trygge. Dersom du har behov for konsulær bistand kontakt UDs Operative senter på tlf: 23950000.»

Har erklært portforbud

Kirken St. Anthony's Shrine i Colombo, St. Sebastian's Church i Negombo like nord for hovedstaden og Zion Church i Batticaloa øst på øya er rammet. Videre er tre hoteller i den sentrale delen av Colombo rammet. Det dreier seg om femstjernershotellene Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury, ifølge BBC.

Det skal også ha eksplodert på hotellet Tropical Inn i Colombos forstad Dehiwala. To skal være drept i dette angrepet. Ved 11. 15-tiden norsk tid gikk det av ytterligere en bombe i en forstad nord for hovedstaden. Politiet bekrefter at tre politifolk ble drept da de gjennomsøkte en bolig, og at gjerningspersonen var en selvmordsbomber, skriver AFP.

Erkebiskopen i Colombo har avlyst alle påskegudstjenester inntil videre. Myndighetene har også erklært portforbud som skal vare fram til klokken 6 mandag morgen og stengt tilgangen til flere sosiale mediers meldingstjenester.

Det var til sammen syv eksplosjoner ved kirker og hoteller på Sri Lanka.

På Twitter ligger bilder og videoer som viser omkomne og hardt skadede og omfattende ødeleggelser inne i kirkene. Bombeangrepene skjedde midt under svært godt besøkte påskegudstjenester i de katolske kirkene.

#SriLanka: A second explosion was reported at the St. Sebastian's Church in Katuwapitiya, Negombo a while ago. Few casualties reported from the incident. #lka pic.twitter.com/0LimLKYN2l — NewsNow360 (@NewsNow360) April 21, 2019

Advarsel

Landets øverste politisjef hadde ti dager i forveien sendt ut nasjonalt varsel om risiko for mulige selvmordsangrep, ifølge dokumenter som AFP har fått tilgang til.

– Utenlandsk etterretning har meldt at NTJ (National Thowheeth Jama'ath) planlegger å gjennomføre selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo, het det i varselet.

NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer.

Så langt har ingen uttalt at de sto bak søndagens angrep, og myndighetene har ikke nevnt begrepet terrorangrep, men lokale medier påpeker at det dreier seg om tilsynelatende målrettede angrep mot religiøse og økonomiske mål.

Eranga Jayawardena / TT NYHETSBYRÅN

– Grusomme scener

Mano Ganeshan, som er statsråd i landets regjering, har besøkt åstedet for eksplosjonene i Colombo. Han uttrykker sjokk over angrepene.

Finansminister Mangala Samaraweera sier angrepene ser ut til å ha vært «godt koordinert i et forsøk på å ta liv, skape kaos og anarki», og at «mange uskyldige folk» er drept.

En annen statsråd, Harsha de Silva, beskriver det han omtaler som «grusomme scener» ved St. Anthony's Shrine, og at «mange kroppsdeler ligger strødd utover». Han kondolerer til alle som har mistet sine kjære.

President Maithripala Sirisena ber folk om å beholde roen og bistå myndighetene. Statsminister Ranil Wickremesinghe fordømmer det han kaller «feige» angrep.

Fordømmer angrepene

Erna Solberg er en av flere verdensledere som fordømmer angrepene og uttrykker sin støtte til Sri Lankas befolkning på Twitter søndag formiddag.

Det gjør også Indias president Ram Nath Kovind og Australias statsminister Scott Morrison. Statminster Theresa May sier i en uttalelse at folk må stå sammen og sørge for at ingen behøver å være redde for å utøve sin religion.

I strongly condemn the senseless and horrible attacks on churches and hotels in #SriLanka this Easter morning. My thoughts are with the victims and their families. — Erna Solberg (@erna_solberg) April 21, 2019

Angrepene på Sri Lanka var koordinerte og skjedde midt i feriesesongen, på et tidspunkt der kirkene var fulle av folk som feirer påske. Den katolske kirken St Anthonys i Colombo er et attraktivt mål for befolkningen uansett religion. Rett etterpå kom nyheten om eksplosjonen i St Sebastian-kirken i Negombo, nord for hovedstaden. Så eksploderte det i en kirke i den Tamil-dominerte byen Batticaloa. Lokale medier skriver at eksplosjonene skjedde nærmest samtidig.

BBC skriver at blodbanker på Sri Lanka nå har så stor pågang av folk som vil gi blod at de må avvise folk ved døren.