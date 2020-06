De tre politimennene mistet jobbene sine etter at et lydopptak avslørte en rasistisk samtale dem imellom. Det skriver The Washington Post.

En av dem satt i politibilen sin i byen Wilmington i Nord-Carolina da han spådde at «Black lives matter»-protestene snart ville føre til borgerkrig.

– Jeg er klar, sa han til en kollega og la til at han planla å kjøpe en rifle.

– Vi skal bare gå ut å begynne å slakte de j.... .n....., sa han, ifølge den amerikanske avisen.

Ville sette dem tilbake noen generasjoner

Videre i samtalen mellom disse og en til ble det uttalt at de både skulle slette dem fra kartet og føre dem fire eller fem generasjoner tilbake i tiden.

Slaveriet i USA ble avskaffet i årene 1863–65 med Abraham Lincolns Emansipasjonserklæring.

CITY OF WILMINGTON, NC

Alle tre politimennene ble oppsagt onsdag denne uken. Den nye politisjefen i byen, Donny Williams, som selv er svart, kalte samtalen «brutalt fornærmende.»

– Vi må etablere nye reformer i politiet her hjemme og i hele landet, uttalte han.

Tilfeldig oppdaget

De tre politimennenes diskusjon kom frem i lyset på en svært tilfeldig måte. En kvinnelig politibetjent skulle rutinemessig gå gjennom noen videoopptak, da hun fant et nesten to timer langt opptak fra politibilen som tilfeldigvis var blitt lagret.

Etter å ha hørt på opptaket, varslet hun en overordnet som startet en intern gransking.

I opptaket begynner én av tjenestemennene med å uttrykke sitt sinne over de pågående protestene mot politiets brutalitet og raseopptøyene i kjølvannet av George Floyds død.

For opptatt av å «knele for de svarte»

Overfor en kollega, som kjørte opp ved siden av han og hans politibil, klaget han over at det lokale politiet bare var opptatt av å «knele for de svarte».

Deretter fortsatte samtalen mellom dem og etterhvert med én til. Det ble uttrykt frustrasjon over andre som nå hadde begynt å «tilbe svarte.» En av dem for talte om en svart kvinne, som en av dem hadde arrestert, og som vedkommende mente «fortjente en kule i hodet ...»

9. juni ble de konfrontert med opptaket. De innrømmet samtalen, skyldte på stress på grunn av klimaet i debatten om lov og orden for tiden og argumenterte for at de ikke var rasister.