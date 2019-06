Det opplyste lederen for gruppen Wilbert Paulissen på en pressekonferanse i Nederland onsdag.

Det er de tre russiske borgerne Igor Girkin, Sergej Dubinskij og Oleg Pulativ, samt den ukrainske statsborgeren Leonid Khartjenko, som er siktet. De fire er etterlyst over hele verden og siktet for å ha fraktet en BUK-rakett fra Russland til Øst-Ukraina.

To av russerne er tilknyttet russisk militær etterretning, ifølge etterforskerne. Den siste har tidligere vært oberst i den russiske sikkerhetstjenesten FSB og var leder i de russiskstøttede styrkene i Øst-Ukraina da flyet ble skutt ned.

– Jeg kan bare si at det ikke var opprørere i Ukraina, som skjøt ned Boeing-flyet, sier Igor Girkin til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Telefonene avlyttet

På pressekonferansen ble det avspilt telefonsamtaler som var blitt avlyttet. Det var blant annet flere samtaler mellom president Vladimir Putins Ukraina-ansvarlige, Vladislav Surkov, og separatistlederne like før tragedien.

I en av telefonsamtalene lover Surkov et gjennombrudd i økt militær støtte til separatistene om en ukes tid. En uke etter samtalen ble MH17 skutt ned.

To av de siktede var i direkte telefonisk kontakt med russiske myndigheter da tragedien skjedde.

Vil neppe bli utlevert

Ifølge etterforskerne var den opprinnelige planen å «skyte ned et militærfly». De sier videre at de har funnet at det var en direkte kommandolinje mellom ukrainske opprørere og Russland.

Etterforskerne opplyser at de vil be Russland og Ukraina om å utlevere de fire som er siktet for nedskytingen, men at Russland trolig ikke vil etterkomme forespørselen fordi lovgivningen i landet ikke tillater det.

– På kort sikt vil vi be Russland om å overlevere stevningene til de siktede som oppholder seg i landet, sier aktor Fred Westerbeke.

Russland har tidligere nektet for å ha vært innblandet i nedskytningen og har hevdet raketten kan ha blitt skutt opp av ukrainske styrker.

298 omkom

Tidligere har etterforskerne sagt at de mener flyet ble skutt ned med en russiskprodusert BUK-rakett av typen 9M83 fra Russlands 53. luftvernbrigade, stasjonert i Kursk i Russland.

Boeing 777-flyet som var på vei fra Amsterdam til Malaysia, ble skutt ned 17. juli 2014. Alle de 298 om bord ble drept i nedskytningen, de fleste av dem var nederlendere.

Etterforskningsgruppen ledes av nederlandske myndigheter og har også malaysiske, australske, belgiske og ukrainske representanter. I tillegg til fysiske bevis, har gruppen også gått gjennom bilder, filmopptak og vitneforklaringer.