Tre tall som skremmer Trumps valgrådgivere, og tre som gir dem tro på gjenvalg

Tirsdag kveld kunngjorde president Donald Trump at han vil stille til gjenvalg. Foran tusener av begeistrede tilhengere på Amway-senteret i Orlando talte han om politisk heksejakt, falske nyheter og Hillary Clinton.

Enkelte kommentatorer mener Trumps tale tyder på at han satser på en ønskereprise av valgkampen fra forrige gang. Da feide han først unna all motstand fra partifellene i Det republikanske partiet. Deretter gjorde han de fleste meningsmålinger til skamme ved å slå rivalen Hillary Clinton valgnatten.

Nå er det store spørsmålet om Trump vil vinne også neste valg. Her er tre tall som gjør Trumps valgrådgivere nervøse og tre tall som tyder på at han kan vinne igjen:

Fakta: Valg 2020 USA går til valg 3. november 2020, og velgerne skal blant annet stemme på hvilken president de vil ha. Demokratene holder sitt landsmøte i Milwaukee i Wisconsin midt i juli 2020 og utpeker da formelt sin kandidat. Republikanerne holder sitt landsmøte i Charlotte i Nord-Carolina mot slutten av august 2020. Nominasjonsvalgene begynner formelt 3. februar, men valgkampen er allerede i gang i Det demokratiske partiet. Trump har foreløpig ingen reelle motkandidater i Det republikanske partiet.

Ni under i Florida

Trump lanserte sitt kandidatur i Florida. Det er neppe tilfeldig. Delstaten har med sine 29 valgmannstemmer like stor vekt i presidentvalget som New York. Bare California og Texas er viktigere. Mens California er en trygg demokratisk høyborg og republikanerne eier Texas, er Florida en av vippestatene som ofte avgjør valg.

Samme dag som Trump talte til sine tilhengere, offentliggjorde meningsmålerne i det anerkjente instituttet Quinnipiac tall som kan bekymre Trumps valgmedarbeidere. Demokraten Joe Biden, favoritt til å bli partiets kandidat, leder med hele 9 prosentpoeng over Trump i Florida.

Bastion for fall?

Tidligere i juni kom en annen delstatsmåling med potensial til å skape panikkanfall blant tallknusere i Trump-kampanjen: I Texas ledet Biden over Trump med fire prosentpoeng.

Texas har vært en republikansk bastion i over fire tiår. Ingen demokrat har fått over 44 prosent her siden Jimmy Carter vant delstaten i 1976.

Også i andre usikre delstater, som Nord-Carolina og Michigan, ligger Trump under Biden på målinger.

Gjør en god jobb?

Trump har historisk dårlige tall med tanke på om folk synes han gjør en god jobb. På Gallups målinger har det ikke på noe tidspunkt vært flere som er fornøyde med innsatsen enn de som er misfornøyde.

Gallup

Ved utgangen av forrige måned var 40 prosent fornøyde og 55 prosent misfornøyde.

Enige med Trump

Derimot gjør presidenten det stadig bedre blant folk når man spør om politiske saker. Stadig flere amerikanere, 47 prosent, sier de er enige med Trump i politiske spørsmål.

Også på spørsmål om ideologi gjør han det bra. Sammenlagt synes et klart flertall at synspunktene hans er «akkurat passe» eller «for liberale».

Uten jobb: 3,6

Tallene for arbeidsledighet er generelt svært gode med bare 3,6 prosent registrerte arbeidsløse:

Bureau of Labor Statistics

Antallet personer som har gitt opp å søke eller ikke får nok timer, synker også.

Tidligere denne måneden kunne USAs arbeidsdepartement opplyse at det ved utgangen av april var 7,4 millioner ledige jobber. For 14. måned på rad var antallet utlyste stillinger høyere enn antallet jobbsøkere.

Børsen: 26.500

20. januar 2017, dagen da Trump kunne sette seg bak skrivebordet i Det hvite hus, var børsindeksen Dow Jones på 19.827 poeng. Tirsdag denne uken vaket indeksen rundt 26.500 poeng.

Google Finance

Til tross for en pågående handelskrig med Kina har børsen gått jevnt og trutt oppover. Mange amerikanere har sparepengene sine plassert i markedet og den økonomiske trivselen i pensjonisttilværelsen kan da fort avhenge av aksjekursene.