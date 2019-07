Byste av Tut-ankh-Amon solgt på tross av protester

I går gikk en 3000 år gammel byste av faraoen Tut-ankh-Amons hode under hammeren hos auksjonshuset Christie’s i London. Egypt protesterte mot salget og mente bysten var stjålet.

Prisen var satt til over 4 millioner pund, eller nærmere 50 millioner kroner. I dag melder Christie’s at bysten er solgt til den nette pris av 4.7 millioner pund.

Bysten er 28,5 centimeter høy. Statuer av Tut-ankh-Amon selges svært sjelden på det private markedet, ettersom de fleste av dem er utstilt på museer verden over. Etter at Tut-ankh-Amons gravkammer ble oppdaget i 1922 har en rekke gullstatuer og overdådige skatter blitt hentet ut av kammeret.

Ukjent kjøper

Ifølge The Guardian og flere britiske medier hevder egyptiske myndigheter at statuen frem til 1970-tallet var en del av Karnak-tempelet i Egypt, der lignende statuer er blitt funnet.

Før det skal bysten ha vært i eid av en østerriksk adelsmann ved navn prins Wilhelm von Thurn und Taxis, som gikk til anskaffelse av den 1973–1974, skriver BBC. Christie’s skriver videre at statuen ble anskaffet av kunsthandler Heinz Herzer i 1985.

Tidligere denne uken var Aftenposten i kontakt med Christie’s hvor de skriver at de har gjort sitt ytterste for å stadfeste opprinnelsen til bysten.

«Vi har skaffet all nødvendig informasjon om nyere eierskap til bysten, og vi har gått lenger enn det som er nødvendig for å få bekreftet opprinnelsen. Gjenstanden er ikke, og har ikke vært, under etterforskning. Den har heller ikke tidligere vært merket som et salgsobjekt man skal være oppmerksom på, selv om bysten har vært stilt ut offentlig», heter det i e-posten.

På tross av protestene til Egyptiske myndigheter ble altså bysten solgt i går. Kjøperens identitet er ukjent, skriver CNN.