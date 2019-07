Mer enn 4.000 Heathrow-ansatte varsler streik

De flyplassansatte i London vil streike i helgene 26.–27. juli, 5.–6. august og 23.–24. august, skriver BBC. Fagforeningen Unite varsler at det vil skape «kaos».

Heathrow sier at en kriseplan er på plass, og at flyplassen vil forbli åpen og operere trygt.

Fagforeningen sier dens medlemmer gjennom åtte separate avstemninger har stemt for å støtte streiken etter at de avviste et tilbud om gjennomsnittlig lønnsøkning på 2,7 prosent på halvannet år.

I tillegg trekkes det fram at det er forskjellige lønnssatser for samme jobb og misnøye med lønna til flyplassjef John Holland-Kaye.

Ifølge årsberetningen ble Holland-Kayes lønn doblet til 4,2 millioner pund (omtrent 45 millioner kroner) fra 2017 til 2018. Økningen skyldes i stor grad en mangeårig bonusordning.

Heathrow oppfordrer fagforeningen til å komme tilbake til forhandlingsbordet.