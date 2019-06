Saken oppdateres

Onsdag ettermiddag - bare minutter før NATOs forsvarsministre skulle samles til ministermøte i Brussel, svarte forsvarsministeren på tiltale:

Da ble det kjent at Norge vil bidra med en fregatt, en ubåt og seks F-35-fly til en av NATOs store prestisjeprosjekter - det amerikanske initiativet om å opprette en beredskapsstyrke som kan handle på kort varsel.

Det er blitt kalt «Fire ganger 30-initiativet (4x30). Målet er at NATO innen 30 dager skal kunne stille med 30 fregatter, 30 kamflyskvadroner og 30 bataljoner landstyrker (se faktaboks).

Alle NATO-land er bedt om å bidra inn til denne «NATO Readiness Initiative».

– Dette er vårt bidrag til gjenoppbyggingen av Forsvaret som Stoltenberg aktivt var med på å bygge ned da han var Arbeiderpartiets leder, sier Bakke-Jensen til Aftenposten i Brussel.

Fakta: NATOs nye beredskapsstyrke Et amerikansk initiativ for å redusere varslingstiden og styrke beredskapen i NATO. Blir kalt «Fire ganger 30-initiativet» (4x30). På engelsk omtalt «NATO Readiness Initiative». Målet er å identifisere 30 manøverbataljoner, 30 luftskvadroner og 30 krigsskip som skal kunne settes inn på 30 dager eller mindre. Kilde: Regjeringen.no

– Norge gjør ikke nok

Etter at Donald Trump tok over som president i USA, har det berømmelige «2-prosentmålet» vært tema på hvert eneste NATO-møte.

Trump har anklaget europeerne for «kronisk underbetaling» og han har endog truet med å trekke USA ut av NATO om ikke europeerne punger ut og bidrar mer.

Alle de 29 NATO-landene har nå forpliktet seg til å jobbe for bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar innen 2024.

Denne uken er NATOs forsvarsministre samlet til møte i Brussel, og som vanlig ble NATO-landenes karakterbok presentert.

– Det går sakte fremover

Samlet sett ligger pengebruken hos europeiske allierte og Canada an til å øke med 3,9 prosent i 2019.

NATO øker dermed pengebruken for femte år på rad.

Men fortsatt er det kun syv land som oppfyller 2-prosentmålet: USA, Hellas, Estland, Storbritannia, Romania, Polen og Latvia.

16 land ventes å nå 2 prosent innen 2024. Norge er ikke blant disse.

Norge havner nå på en 13. plass over land som bidrar i NATO-alliansen. Det er ned fra plass nummer 10 i 2017.

Den norske BNP-andelen har økt jevnt fra 1,5 prosent i 2015. I fjor lå andelen på 1,66 prosent.

.....men var ikke fornøyd med Norge

– Vi hilser selvfølgelig Norges bidrag og økning velkommen. Jeg er veldig glad for at Norge er på rett vei. Men økningen er mindre enn hos de fleste andre NATO-land. Derfor faller Norge nedover på listen over dem som bidrar, sa Stoltenberg til Aftenposten tirsdag.

Og han la til:

– Alle land som henger etter, bør gjøre mer. Det gjelder også Norge, sier Stoltenberg.

– Er det pinlig at du som NATO-sjef må se at ditt eget hjemland ikke bidrar i like stor grad som andre allierte?

– Jeg vil ikke karakterisere Norges bidrag. Alle land beveger seg i riktig retning. Det er vi fornøyd med, sier Stoltenberg.