Tyskland demper Georgias EU- og NATO-ambisjoner

I det som ble oppfattet som en henvisning til utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia, sa Frank-Walter Steinmeier at Tyskland er «godt kjent med at Georgia ikke ligger i et enkelt nabolag».

Steinmeier påpekte også at det ikke skorter på ambisjoner i Georgias implementering av tiltak landet er blitt enige med NATO om for å bringe Georgia opp til alliansens nivå. I nord grenser den tidligere sovjetrepublikken til Russland.

Den tyske presidenten sa også at situasjonen med tanke på EU-medlemskap neppe blir enklere etter den britiske utmeldingen, som etter planen skjer i slutten av måneden.

Etter samtaler med Steinmeier sa president Salomé Zurabisjvili at Georgia trenger støtte fra Tyskland og vesten for å dempe konflikten med Russland, som støtter de to utbryterregionene.

Zurabisjvili uttrykte forståelse for at ønsket om å bli med i NATO må behandles med varsomhet, ikke bare med tanke på en mulig russisk reaksjon. Samtidig påpekte hun at Russland ikke hadde vunnet fram med sin motstand mot de baltiske statenes innmelding i 2004.

I løpet av sitt tre dager lange besøk skal Steinmeier også møte statsminister Giorgi Gakharia og lederen for nasjonalforsamlingen, Irakli Kobakhidzein. Det er også planlagt et besøk til grensen mot Sør-Ossetia.