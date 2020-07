Senatet vedtok navneendring på amerikanske militærbaser

Det amerikansk senatet vedtok torsdag med stort flertall å fjerne navnene til tidligere sørstatsgeneraler på ti militærbaser.

Til tross for motstand fra enkelte senatorer, blant dem Josh Hawley (R), vedtok det amerikanske senatet torsdag å vedta neste års forsvarsbudsjett som også innebærer å endre navnene på ti baser oppkalt etter generaler fra Konføderasjonen. Tom Williams/CQ Roll Call/AP/ NTB scanpix

NTB-DPA

13 minutter siden

Til tross for at enkelte senatorer fra Kansas og Missouri hadde stilt seg kritisk til endringen, endte likevel avstemmingen om neste års budsjett for det amerikanske forsvaret med et solid flertall på 86 stemmer mot 14.

Forslaget har skapt politiske bølger, siden det også innebærer å endre navnene på ti store baser som er oppkalt etter sørstatsgeneraler som kjempet for å beholde slaveriet i USA.

I kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsens protester mot rasisme og politivold etter drapet på George Floyd har også kravene om å endre navnene på disse basene vokst. Også sjefen for USAs generalstab, general Mark Milley, har støttet å endre navnene.

Missouri-senator Josh Hawley sablet tidlig ned budsjettforslaget, utarbeidet av Demokratenes senator Elizabeth Warren fra Massachusetts. Han mente forslaget om å endre de etablerte navnene på militærbasene var et skjult angrep på president Donald Trump. Hawley lanserte derfor sitt eget forslag, men dette fikk ikke nok oppslutning.

President Donald Trump har truet med å legge ned veto mot et forslag som går ut på å endre navnene på de militære anleggene, men det ser ikke ut til å la seg gjøre ettersom det fikk mer enn to tredels flertall.