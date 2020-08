Libanons myndigheter ble advart minst ti ganger

Minst ti ganger de siste seks årene slo diverse myndigheter i Beirut alarm om uforsvarlig oppbevaring av ammoniumnitrat i havna. Men ingenting ble gjort.

Tre kvinner spaserer forbi bygninger som raste sammen etter eksplosjonen tirsdag i Beirut. Thibault Camus / AP / NTB scanpix

NTB

Både tollvesenet, det militære, sikkerhetsapparatet og domstoler advarte om lagringen av de farlige kjemikaliene, viser dokumenter som AP har sett.

Men i en ond sirkel av ansvarsfraskrivelse ble ingenting gjort inntil de 2.750 tonnene med ammoniumnitrat i hjertet av Beirut gikk i lufta tirsdag. Minst 154 mennesker mistet livet, og store deler av sentrum av byen ble rasert.

President Michel Aoun, som har hatt stillingen siden 2016, sier at han først ble gjort oppmerksom på den farlige lagringen for tre uker siden, og at han straks ga de militære og sikkerhetsapparatet ordre om å gjøre det som var nødvendig.

– Ikke mitt ansvar

Men han insisterer på at hans ansvar endte der, og at han ikke har noen myndighet over havna.

– Det er organer som vet hva deres oppgaver er, og de var informert. Når jeg sier «Gjør det som er nødvendig», er ikke det en ordre, la han til.

Dokumentene som har sirkulert på sosiale medier, viser tydelig korrupsjonen, forsømmelsene og inkompetansen som Beiruts befolkning beskylder landets lederskap for.

Ali Babas hule

Etterforskerne som gransker eksplosjonen, konsentrerer seg om personalet som jobber i Beiruts havnevesen, som er så kjent for korrupsjon at det kalles Ali Babas hule på folkemunne.

Foreløpig er 16 ansatte pågrepet, blant dem havnesjefen Hassan Koraytem, tolldirektøren Badri Daher og Dahers forgjenger.

Havneområdet i Beirut, der 2.750 tonn ammoniumnitrat gikk i lufta tirsdag, er lagt i grus, og redningsmannskaper leter etter savnede. Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Men folk flest mener at hele det politiske systemet er råttent, inkludert landets øverste ledelse.

Den massive eksplosjonen, som etter alt å dømme ble utløst av en brann, er den største i Libanons historie. Hittil er 154 døde funnet i ruinene, og 5.000 mennesker er skadd. Skadene beløper seg til mange milliarder, og mange av byens innbyggere vil ikke ha råd til å gjenoppbygge sine smadrede boliger.

Russisk skip

Ammoniumnitratet kom fra et russisk lasteskip ved navn MS Rhosus som var på vei fra Georgia til Mosambik i 2013. Båten stoppet innom Beirut fordi eieren manglet penger og håpet å tjene på å ta med mer last fra Libanon.

Da han ikke kunne betale havneavgiften, ble skipet, som også var lekk, beslaglagt.

Det første kjente dokumentet er fra 21. februar 2014, tre måneder etter at skipet la til kai i Beirut. Da advarte oberst Joseph Skaff om at skipets last var ekstremt farlig og en fare for den offentlige sikkerheten.

Advarsel etter advarsel

Etter nok en advarsel i juni ble lasten losset fra det synkende skipet og lagret i havna, der den ble liggende til den eksploderte.

I 2015 fant hæren at kjemikaliene var ekstremt farlige og meldte fra til tollvesenet om at de straks burde fjernes, gjerne eksporteres, og tolldirektør Daher sendte rapporten videre og purret seks ganger uten å få svar. Han sier at det var hans oppgave å advare mot faren, men mer kunne han ikke gjøre.

Tidligere i år undersøkte det statlige sikkerhetsapparatet lageret og gjorde det klart at det måtte fjernes. I rapporten heter det at det kunne eksplodere når som helst, og at det også var fare for at terrorister kunne få tak i det siden det var hull i veggen på lagerbygningen og porten sto åpen.

Samme eliter i tiår

I flere tiår har Libanon vært dominert av de samme politiske elitene, mange av dem tidligere krigsherrer og sektledere, som bruker sin posisjon til å berike seg og sine støttespillere.

Frustrerte libanesere har siden oktober i fjor demonstrert og protestert mot korrupsjon og forsømmelsene, som blant annet har medført stadige, langvarige strømbrudd og mangel på søppelhenting.

Etter at det første sjokket hadde lagt seg etter tirsdagens eksplosjon, strømmet folk igjen ut i gatene for å protestere, og lørdag ettermiddag er en ny massedemonstrasjon planlagt i forbindelse med begravelsen til noen av ofrene.