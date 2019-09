Demonstrantene krever at en rekke støttespillere av opposisjonen som er blitt fengslet de siste månedene, blir sluppet fri.

– Vi kan oppnå at ikke bare Pavel Ustinov blir løslatt, men også alle de andre som ble pågrepet sammen med ham, skriver arrangøren av demonstrasjonen på sine Facebook-sider.

Ustinov var en lite kjent 23 år gammel skuespiller fram til han nylig ble pågrepet, anklaget for vold mot politiet i forbindelse med en demonstrasjon. Skuespilleren ble dømt til over tre års fengsel, og mange kjendiser i Russland har gitt Ustinov støtte.

Ankesaken kan avgjøres mandag, og da ventes det at straffen enten blir kraftig redusert, eller at Ustinov blir frifunnet. 23-åringen har benektet at han deltok i protesten, og forsvarere har vist til at videoopptak beviser at han er uskyldig i anklagene.

Krever at fanger slippes fri

Rundt 20.000 mennesker deltok i demonstrasjonen i Moskva søndag. Det er det samme antallet som politiet sier at de har tillatt at kan delta.

Aktivistene ropte «Befri de politiske fangene» og «Slipp dem fri» under demonstrasjonene, med henvisning til de rundt 2.000 personene som ble pågrepet under demonstrasjoner i forbindelse med lokalvalget i Moskva i begynnelsen av september.

– Vi må fortsette å kreve respekt for våre rettigheter, for de har ikke gitt oss noe annet valg enn å demonstrere i gatene, sa opposisjonspolitikeren Ljubov Sobol.

Navalnyj deltok

Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj deltok også for første gang siden han ble løslatt fra fengsel i forrige måned. Han satt i fengsel i 30 dager for flere ganger å ha organisert ulovlige offentlige samlinger.

Den pågående protestbølgen, som begynte i juli, retter seg mot anklager om at flere kandidater i forbindelse med lokalvalget ble ekskludert fra å stille på falskt grunnlag.