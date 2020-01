Russland ønsker å stenge grensen mot Kina. Det var et av tiltakene som den russiske statsministeren Misjustin kom med torsdag for å hindre spredning av Wuhan viruset (coronaviruset, 2019-nCoV).

Ifølge nyhetsbyrået TASS er en ordre fra regjeringen allerede signert og et arbeid er igangsatt for å informere alle instansene involvert i en så omfattende operasjon.

Grensen mot Kina er nemlig på hele 4200 kilometer.

Flere tiltak

Flere regioner øst i Russland har allerede bestemt seg for å stenge grensene. I tillegg er det full stopp i kulturelle utvekslingsprogrammer mellom de to landene.

Fra 31. januar blir det også begrensninger i togtrafikken over grensen. Flypassasjerer som har kjøpt reiser til Kina frem til 27. mars, kan få pengene tilbake – uten betingelser, skriver avisen Vedomosti.

Det innføres også et visumstopp for kinesiske borgere som ønsker å komme til Russland. Et eget hovedkvarter i Moskva er satt opp blant annet for å holde oversikt over de mange kinesiske turistene som til enhver tid befinner seg i landet.

Kritiske stemmer

Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk torsdag ut med nye tall som tyder på at over 7000 mennesker er smittet med Wuhan-viruset. 170 mennesker har nå mistet livet.

Fremdeles er det ingen påvist smitte av viruset i Russland. Likevel preger nyhetene fra Kina verdens største land.

De to landene har de siste årene utvidet sitt samarbeid både økonomisk og politisk. Det siste døgnet er situasjonen diskutert på de aller fleste nyhetssendinger og aktualitetsprogrammer.

Selv om representanter fra myndighetene nå sier at det er viktig ikke å få panikk, er mange kritiske til hvor godt helsetilbudet og oppfølgingen er – særlig øst i landet som ligger nærmest Kina.

Fakta: Wuhan Sentral-Kinas mest folkerike by, med 11 millioner innbyggere i sentrum og nærliggende forsteder. Kjent som «Kinas gjennomfartsåre», blant annet fordi byen ligger der Han-elven renner inn i Yangtzeelven. Opprøret mot Qing-dynastiet i 1911, som førte til slutten på det keiserstyrte Kina, startet i Wuchang, én av de tre byene dagens Wuhan består av. I dag er byen en av Kinas største industri-, teknologi- og utdanningssentre. 230 av verdens 500 største selskaper har gjort investeringer i Wuhan. Kilder: Wikipedia, Fortune

Avlyser kampanje

Men det er ikke bare øst i landet folk er bekymret. På gatene i Moskva går stadig flere med masker. De fleste apoteker er utsolgt.

Torsdag ble det også klart at landets første McDonalds har bestemt seg for å avlyse sin lenge planlagte kampanje om å servere mat til priser fra 1990-tallet, noe som betydde at man kunne få tak i en hamburger til tre rubel (knappe 50 øre). Kampanjen var for å markere at selskapet har vært 30 år i Russland, men nå avlyses den med følgende begrunnelse, ifølge nyhetsbyrået Interfax:

«Vi deler lokale myndigheters frykt for spredning av viruset. Derfor avstår vi fra å organisere offentlige tilsendinger i et område med mange mennesker for å minimere faren for spredning».

Flere naboland

WHOs ekspertpanel skal torsdag møtes for å diskutere om utbruddet skal erklæres som en global nødsituasjon.

Ifølge WHO-sjefen er det flere sider ved nye viruset som gir grunn til bekymring, blant annet den raske økningen i antall syke de siste dagene. Forskere tror utbruddet ble utløst av et virus som stammer fra et dyr, men det er så langt ukjent om det er andre faktorer som også spiller en rolle i spredningen, ifølge NTB:

– Uten å forstå dette er det veldig vanskelig å forstå overføringsdynamikken, sier Ryan.

Viruset er nå funnet i de fleste av nabolandene til Kina, til Australia, USA, Canada og Japan. I Europa er det påvist smittede i Frankrike, Tyskland og Finland. Flere land har innført regler om karantene, blant annet Australia og Storbritannia.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

