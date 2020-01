Amerikansk militærfly styrtet i Afghanistan

Flyet som styrtet, var et Bombardier E-11A, som brukes til elektronisk overvåking. Ifølge Sonny Legget, talsmann for de amerikanske styrkene i Afghanistan, er det ingen tegn til at flyet ble skutt ned.

Men han legger ifølge NTB til at det er innledet etterforskning for å finne ut årsaken til styrten. Han sier ikke noe om hvor mange som var om bord i flyet.

Bekreftelsen fra amerikanerne kom flere timer etter at de første meldingene ble kjent. Taliban annonserte at de hadde skutt ned flyet. Taliban skal ha rykket ut til ulykkesstedet for å sikre området, og skal ifølge påstandene ha tatt opp jakten på to personer som skal ha overlevd flystyrten.

Flyet traff bakken 10 kilometer unna en amerikansk militærbase, ifølge talsmann Zabihullah Mujahid.

En talsmann for lokale myndigheter bekrefter styrten overfor Reuters. Flyet styrtet rundt klokken 13.10 lokal tid og begynte å brenne, skriver BBC.

Innledningsvis kom rapporter om at flyet tilhørte et afghansk flyselskap. Men nå sier lokale myndigheter at flyet tilhører et utenlandsk selskap, ifølge afghanske 1TV News.

Styrten skal ha skjedd i den sentrale provinsen Ghazni, om lag 150 kilometer unna hovedstaden Kabul. Flystyrten skjedde i et Taliban-kontrollert område, ifølge den afghanske TV-kanalen Tolo News.

Ubekreftede rapporter om antall passasjerer

Afghanske 1TV News hevder å ha kilder på at flyet hadde 83 passasjerer. Flere aviser har meldt de samme opplysningene. Men antallet passasjerer er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Det er foreløpig uklart hvor mange som omkom i ulykken. Undersøkelser av flyet er igangsatt

Saken oppdateres