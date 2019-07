Over 40 skadet i gjengangrep på demonstranter i Hongkong

Sykehuskilder opplyser at 45 mennesker ble skadet, og at tilstanden er kritisk for én mann etter hendelsen søndag kveld.

Trolig var det medlemmer av den kinesiske mafiaen – Triadene – som angrep demokratidemonstrantene som var på vei hjem etter søndagens protester.

Gjenger med menn i hvite T-skjorter angrep demonstrantene med køller, stokker og metallrør.

Video på Facebook viser folk som skriker mens mennene slår løs på dem og på journalister på Yuen Long-stasjonen og inne i forstadstog. På gulvet var det store blodpøler.

Skilt fra Kina

Noen av mennene ble filmet da de forlot åstedet i biler med skilt fra Fastlands-Kina.

Politiet i Hongkong ble i ettertid sterkt kritisert for å ha drøyd en time med å komme, trass i at desperate mennesker ringte etter hjelp, og for deretter ikke å ha pågrepet voldsmennene som hang i området til langt ut på natten.

Angrep Kina-kontor

Tidligere på dagen brukte politiet tåregass for å spre demonstranter som hadde samlet seg utenfor bygget der Beijings representanter har sine kontorer. Demonstrantene kastet egg på huset og malte graffiti på veggene.

Hundretusener av demokratiaktivister marsjerte søndag gjennom Hongkongs gater i den seneste av en lang rekke massedemonstrasjoner.

Mandag publiserte det statlige nyhetsbyrået Nye Kina i Beijing en leder der de sterkt fordømte søndagens demonstrasjoner, ikke minst hærverket mot det offisielle kinesiske representasjonskontoret.