Kvinne funnet død nær åstedet for knivangrep i Sydney

Den knivskadde kvinnen er brakt til sykehus, og tilstanden er stabil, melder BBC.

Rundt to timer etter at mannen ble pågrepet, opplyser politiet at en annen kvinne er funnet død i nærheten.

Politiet etterforsker nå om det er noen forbindelse mellom knivstikkingen og den døde kvinnen, som ble funnet i et leilighetsbygg i samme gate.

Politiet sier det ikke er noen vedvarende trussel mot allmennheten, og at gjerningsmannen handlet på egen hånd. Mannen prøvde å angripe flere personer med kniv, og det er «flere åsteder», bekrefter politiet.

Tidligere på dagen ble folk bedt om å unngå området, mens flere postet bilder og video på sosiale medier av dramaet.

Et øyevitne sier at mannen hadde en 30 cm lang kjøkkenkniv og at han jaget flere personer gjennom en travel bydel med mange kontorer.

– Fem eller seks andre løp etter ham og prøvde å stoppe ham. De grep tak i ham og holdt ham fast, sier øyevitnet Megan Hayley til nyhetsbyrået AFP.

Bilder kringkastet av australske medier viser en mann som hopper på taket til en bil, vifter med en kniv og roper «Gud er størst» på arabisk og «skyt meg».