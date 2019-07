USA: 55 personer får organer etter mann som døde i strandulykke

37-årige Lee Dingles foreldre bekrefter at organer og vev skal doneres til 55 personer. Foreldrene har ikke vært tilgjengelig for kommentarer overfor CNN.

Det var torsdag at han sammen med tre av sine seks barn lekte på stranden i Oak Island i delstaten North Carolina. En bølge traff 37-åringen så hardt at han ble slått i bakken. Han brakk nakken, og halsen hovnet opp så mye at hjernen ikke fikk nok oksygen. Neste dag døde han på sykehus, skriver hans kone Shannon Dingle på Twitter.

Tom Caldwell, grunnlegger av selskapet Atlas Engineering der Dingle var ansatt, sier 37-åringen ble forfremmet til president to uker tidligere.

– Han tenkte alltid på andre mennesker. Det er langt mellom folk av hans kaliber, og vi kommer til å savne ham inderlig. Han var en flott mann, sier Caldwell.

Dingle var seksbarnsfar. Han og kona hadde adoptert fire av dem. Dingle jobbet også som frivillig redningsarbeider som ifølge Caldwell var villig til å slippe alt han hadde i hendene for å dra ut på oppdrag. Caldwell omtaler Dingles siste uselviske handling slik:

– Det er helt likt ham. Gud velsigne ham, jeg tviler ikke på noe av det i det hele tatt. Det er bare helt på linje med hans liv. Han tenkte alltid på andre. Han var bare 37 år gammel. Jeg forstår det ikke, sier Caldwell.