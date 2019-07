Reuters/NTB scanpix

USAs president Donald Trump sa torsdag at det amerikanske marinefartøyet Boxer hadde ødelagt en iransk drone i Den persiske gulf. Ifølge Trump skal dronen ha blitt ødelagt fordi den kom for nære det amerikanske skipet. Dronen skal ha vært litt over 900 meter fra skipet da den ble ødelagt.

Dronen ble rammet av amerikansk jammingsutstyr og styrtet, sier militære kilder til The New York Times.

Iran hevder imidlertid at de ikke savner noen droner, og den iranske Revolusjonsgarden hevder de har bilder som kan bevise dette. De hevder amerikanerne kan ha skutt ned en av sine egne droner.

– Snart vil bilder Revolusjonsgardens droner har tatt av det amerikanske krigsskipet Boxer, avsløre for verden at påstandene er grunnløse løgner, sier Revolusjonsgarden i en uttalelse som gjengis av Reuters.

Fakta: Iran vs. USA President Donald Trump trakk i mai i fjor USA ut av atomavtalen med Iran. Han mente den gjorde for lite for å stoppe Irans mulighet til å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler. USA anklager også Iran for å spre uro i Midtøsten med støtte til militser i Jemen, Irak, Syria og Libanon. USA har under Trump stadig skjerpet sanksjonene mot Iran. Siden USA har en så dominerende posisjon i verdenshandelen, er de i stor grad i stand til å diktere også andre lands handel med Iran. Irans oljeeksport er svært viktig for landets økonomi. Denne eksporten er blitt kuttet med nesten 90 prosent, fra 2,8 millioner til 0,3 millioner fat olje per dag. Irans revolusjonsgarde har truet med at dersom deres oljeeksport blir stoppet, så vil de hindre også andre land i å få eksportert olje gjennom Hormuzstredet. Trump stoppet i juni et bombeangrep på Iran fordi 150 iranere kunne ha blitt drept, noe han mente ikke var proporsjonalt med iranernes nedskyting av en svært dyr, men ubemannet, amerikansk drone dagen før.

Alex Brandon /AP/NTB scanpix

Trump stoppet dødelig angrep

Kranglingen om dronen er bare en av flere episoder som kommer i kjølvannet av at USA og Iran var på terskelen til en større militær konfrontasjon den 21. juni.

Britene stoppet et iransk oljeskip ved Gibraltar.

Et oljeskip har forsvunnet på mystisk vis i Gulfen.

Meldingen om nedskytingen av den iranske dronen, kan ha hatt til hensikt å vise at Trump er villig til å bruke militærmakt. Krefter i USA skal nemlig ha ment at Trump burde ha brukt militærmakt for å avskrekke iranerne, skriver tenketanken Soufan i en rapport.

AP/NTB scanpix

Iransk oljetanker ble stoppet ved Gibraltar

Siden Trump tok et skritt tilbake den 21. juni, har iranerne blitt rasende over at et iransk oljefartøy ble stanset av britene ved Gibraltar. Skipet var angivelig på vei til Bashar al-Assads Syria, noe britene mente ville være et brudd på EUs sanksjoner.

Iran har lovet hevn, og den siste uken kunne det nesten se ut som om den kom da iranerne stanset et oljefartøy i Den persiske gulfen. Oljetankeren MT Riah ser imidlertid ut til å ha lite med britene å gjøre. Iran sier skipet var involvert i smugling av olje.

– Det er mye smugling i Gulfen fordi vi har store subsidier på våre oljeprodukter, sa Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif under et besøk i FN-bygningen i New York, ifølge The Guardian.

LUCAS JACKSON / Reuters/NTB scanpix

Forsøker Iran å åpne for forhandlinger?

Zarif kom i New York med det han hevdet var en stor innrømmelse. Iran tilbyr seg å akseptere formelt og uten tidsbegrensning en grundig overvåking av det iranske atomprogrammet. Til gjengjeld må USA fjerne sanksjonene mot landet.

Tilbudet ble raskt avvist som utilstrekkelig av amerikanerne.

– De forsøker å få sanksjonene fjernet mens de vil beholde evnen til å fremstille atomvåpen i fremtiden, sier en anonym tjenestemann til Reuters.

Tjenestemannen poengterer at med en slik ordning vil Iran kunne beholde muligheten til å anrike uran, og at det ikke vil gjøre noe for å stoppe Irans støtte til væpnede styrker i Jemen, Irak, Syria og Libanon. Irans utvikling av missiler med mulighet til å frakte atomvåpen vil heller ikke bli rammet.

Richard Nephew, en tidligere amerikansk tjenestemann som nå er ved Columbia University, sier til Reuters at Zarif nok visste at Washington ville avvise ideen hans. Men han mener det gir et signal om at Iran ønsker en diplomatisk løsning.

– USA må bestemme seg

Før eller siden må USA bestemme seg for hva de vil, om de ønsker å endre det iranske regimets adferd, eller om de vil ha regimeendring i Iran og er parat til å gjøre det som kreves, sier Iran-eksperten Ali Alfoneh.

– Amerikanerne har forårsaket store økonomiske problemer i Iran og det er derfor iranerne gjennomfører sine provokasjoner mot USA og deres allierte, sier Alfoneh, som er forsker ved Arab Gulf States Institute i Washington.