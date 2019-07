Norsk skip fant fransk ubåt etter 50 år

Mandag kom meldingen om at ubåten er funnet, over 51 år etter at den forsvant.

– Det er en suksess, en lettelse og en teknisk bragd, skriver Frankrikes forsvarsminister Florence Parly på Twitter. Hun skriver også at hennes tanker går til sjøfolkenes familier, som har ventet på beskjed i så mange år.

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) July 22, 2019

Funnet på 2350 meter dyp

Ubåten «La Minerve» tilhørte den franske marinen og forsvant utenfor havnebyen Toulon, som huser Frankrikes viktigste marinebase, i januar 1968 med et mannskap på 52.

Søndag ble ubåten funnet på 2350 meters dyp, 45 kilometer sørvest for Toulon. Funnstedet var lenger vest enn man tidligere hadde antatt.

Årsaken til forliset er ikke kjent, men noen av hovedteoriene har vært missileksplosjon, kollisjon eller teknisk svikt, skriver Le Parisien.

To dager tidligere hadde en israelsk ubåt forsvunnet i Middelhavet, og senere samme år forsvant også en sovjetisk ubåt i Stillehavet og en amerikansk ubåt i Atlanterhavet. Disse er ennå ikke funnet.

Det har vært gjort en rekke forsøk på å finne en franske ubåten. I forbindelse med 50-årsmarkeringen for forsvinningen ba de pårørende franske myndigheter om å gjenoppta etterforskningen. I fjor bestemte forsvarsminister Parly at søket skulle gjenopptas, og den siste leteoperasjonen ble iverksatt 4. juli i år.

Funnet av norsk skip

Søndag ble ubåten funnet etter 51 år av det norske skipet «Seabed Constructor» som er blitt brukt i forbindelse med letearbeidet.

Skipet har registrert havn i Bergen, og var tidligere eid av det norske rederiet Olympic, da under navnet Olympic Athene.

I dag er det rederiet Swire Seabed, med hovedkontor i Sandviken i Bergen, som eier subsea-skipet.

De siste ukene har «Seabed Constructor» gjort søk i området hvor ubåten forsvant 27. januar 1968.

Ifølge den franske avisen Le Monde kom skipet til området utstyrt med droner, og oppdaget skipet søndag ettermiddag.

Ubåten som var 60 meter lang og veide drøyt 800 tonn ble funnet i tre deler, implodert på havbunnen.

Fant savnet gigantskip

I februar kunne Sysla melde at «Seabed Constructor» hadde funnet tankskipet «Stellar Daisy» som sank i Sør-Atlanteren i 2017.

Det gigantiske tankskipet ble funnet på 3461 meter dyp i den sørlige delen av Atlanterhavet, om la 1800 nautiske mil fra Cape Town i Sør-Afrika.

«Seabed Constructor» var da innleid av selskapet Ocean Infinity.

Det norske skipet deltok også i søket etter den argentinske ubåten ARA «San Juan» som ble funnet på 900 meters dyp i november 2018. Ubåten ble funnet av en fjernstyrt undervannsfarkost tilhørende Ocean Infinity.

«Seabed Constructor» er et såkalt multifunksjonsforsyningsfartøy (MPSV), og er utstyrt med autonome undervannsfarkoster (AUV) som kan undersøke havbunnen på mellom 5000 og 6000 meters dyp. Farkostene beveger seg helt fritt i et søk, og er ikke koblet opp mot skipet med fysiske kabler eller lignende.

Skipet har også deltatt i letingen etter det styrtede Malaysia Airlines-flyet MH370 som forsvant i mars 2014, og som fortsatt ikke er funnet.