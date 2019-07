New York i hetekrise

Det kan bli opp mot 38 varmegrader i New York i helgen, og ordfører Bill de Blasio har erklært lokal krisetilstand, skriver CNN.

de Blasio har åpnet over 500 «avkjølingssenter» på biblioteker og offentlige kontorer rundt om i byen. Utendørs svømmeanlegg får utvidet åpningstid, og drikkevannsstasjoner er plassert på fortauene.

Steve Marcus, Reuters / NTB scanpix

Carlo Allegri, Reuters / NTB scanpix

Over 4000 Triathlon-deltagere skulle søndag ha sprunget, syklet og svømt gjennom Manhattans elver og gater i morgen, men de har fått beskjed om at sportsarrangementet for alle første gang blir avlyst på grunn av varmen, ifølge CNN.

Det samme gjelder OZY-festivalen i Central Park, hvor det var ventet titusenvis av konsertgåere. Også en musikkfestival på Coney Island, samt 50-årsmarkeringen for månelandingen på Times Square er avlyst på grunn av for høye temperaturer.

Alle byens kontorbygninger i skyskrapere høyere enn 304 meter har for første gang i historien fått beskjed fra myndighetene om å høyne innetemperaturen til 25,5 grader, for å spare på energien.

Jeenah Moon, Reuters / NTB scanpix

Enkelte steder i delstaten New York kan varme temperaturer, sammen med luftfuktighet, gi hele 46 effektive grader.

Fakta: Effektiv temperatur, eller «føles som» Temperaturmåleren viser hvor varmt eller kaldt det er. Dette er «hovedtemperaturen» som værmeldinger annonserer. Den effektive temperaturen er hvor varmt eller kaldt været føles på kroppen. Man kaller gjerne denne temperaturen «følt temperatur». Hovedtemperatur i kombinasjon med vind kan gi kaldere effektiv temperatur. Mens i kombinasjon med høy luftfuktighet kan luften føles varmere.

Ekstremvarmen strekker seg fra delstaten Colorado, midt i USA, og hele veien ut mot Østkysten. Over 200 millioner mennesker, altså i overkant av halvparten av den amerikanske befolkningen, er under overvåking eller har fått advarsler om heten, skriver CBS.

Carlo Allegri, Reuters / NTB scanpix

Den tidligere NFL-spilleren for New York Giants, Mitch Petrus, døde torsdag av heteslag i Arkansas, ifølge BBC. Han ble 32 år. 21 barn skal ha mistet livet i overopphetede biler i USA så langt i år.

Juni ble en rekordvarm måned for planeten vår. Nå ser det ut til at også juli 2019 kan slå varmerekorder globalt.

Det er ventet en ny hetebølge i starten av neste uke i både Spania og Frankrike, med temperaturer opp mot 40 grader.

Også Norge «får smake på den», sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan til Aftenposten.

– Allerede på mandag vil Sør-Norge og spesielt Østlandet få høyere temperaturer, og mot helgen snuser man på 30-tallet. Fra midten av neste uke vil også Vestlandet og Trøndelag få varme godt oppe på 20-tallet, sier Granan.

Midt-Norge opplever godt vær allerede. Men det ventes en våt søndag på Østlandet.

– Det blir en del regn det neste døgnet, spesielt i Agder. Der kan det komme opp mot 50–60 millimeter. Men vi sender ikke ut farevarsel før det er snakk om 60–100 millimeter, sier han.

– Det blir nedbør i Oslo også, men ikke så kraftig som i går, avslutter Granan.