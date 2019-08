Separatister i Sør-Jemen åpner for samtaler

Aldarus al-Zubaidi, som er leder for Southern Transitional Council (STC), sier han også støtter en våpenhvile i Aden etter kampene i forrige uke da rundt 40 mennesker, inkludert sivile, døde.

SDC støttes av militsen Sikkerhetsbeltet, som etter fire dagers harde kamper erobret presidentpalasset og flere militærleirer tilhørende Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

I de siste fem årene har regjeringsstyrkene, med full militær støtte fra en saudiledet koalisjon, kjempet mot houthi-styrkene om makten i Jemen. Etter at houthi-styrkene, som har moralsk støtte fra Iran, tok kontroll over hovedstaden Sana, måtte regjeringen flytte til Aden.

For å komplisere situasjonen støttes separatistene i sør av De forente arabiske emirater, som også inngår i den saudiledede koalisjonen som støtter regjeringen. Emiratene beskylder regjeringen for bånd til Det muslimske brorskapet, mens Saudi-Arabia anklager separatistene for å splitte alliansen mot houthiene.

Separatistenes mål er at Sør-Jemen igjen skal bli et uavhengig land, slik det var fra 1967 til 1990.

Både regjeringen og separatistene sa søndag at de støttet Saudi-Arabias oppfordring til dialog og våpenhvile. Det har ikke vært kamper siden, men det er heller ikke tegn til at separatistene trekker seg ut av presidentpalasset, slik det ble meldt søndag.

Titusener av mennesker er drept i krigen i Jemen siden 2015, og separatistenes frammarsj i Sør-Jemen har truet med å gjøre en komplisert krig enda verre, med alvorlige konsekvenser for den humanitære situasjonen.