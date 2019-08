Det opplyser vaktsjef hos Københavns Politi Michael Andersen onsdag morgen.

Det skal ha vært to personer i bygningen da det eksploderte, men ingen kom til skade.

Mange vitner rapporterte at de hørte et massivt brak rundt klokken 22.15, men det tok nærmere åtte timer før politiet kunne bekrefte at det dreide seg om en eksplosjon.

Politiet vil så langt ikke si noe om årsaken til eksplosjonen, men har varslet en pressekonferanse kl. 10.

– Vi tar dette meget seriøst og etablerte allerede i går kveld en bred og omfattende etterforskning. Et angrep som dette hverken kan eller vil vi akseptere, sier politiinspektør Jørgen Bergen Skov til Berlingske.

Minister: – Åpenbart at noen står bak

Onsdag morgen kaller den danske skatteministeren Morten Bødskov eksplosjonen «en fullstendig uakseptabel handling» som «noen rimelig åpenbart må stå bak», til avisen Berlingske.

Han ber publikum henvende seg til politiet med tips, slik at «de som står bak» kan stilles til ansvar.

– Det er jo et helt vanvittig syn, og man kan se at det er skjedd en meget kraftig eksplosjon på fasaden på Skattestyrelsen, sier Bødskov til Berlingske.

Ikke første gang

Avisen skriver videre at det ikke er første gang bygningen på Østerbro rammes av angrep. Gårsdagens eksplosjon skjedde på dagen 16 år etter at noen plasserte sprengstoff i en boks på samme adresse, som den gang huset toll- og skatteetaten.

Året før, i 2002, skal en ukjent gjerningsperson ha brutt seg inn gjennom et vindu og helt store mengder bensin rundt om på kontorene. Politiet mente den gang at det var snakk om en bitter skattebetaler.

Hele fasaden rasert

Politiet inkludert bombegruppe har vært på stedet hele natten og arbeider fortsatt med å undersøke hva omstendighetene er, opplyser Michael Andersen.

Skattestyrelsens bygning ligger ved Nordhavn Stasjon.

Kristian Næstved, vakthavende operasjonssjef ved Hovedstadens Beredskab, opplyste i løpet av natten at bygningsfasaden har fått store skader.

– Der er flere knuste vinduer, og i det hele tatt er fasaden rasert. Det ser voldsomt ut, sa han like før klokken ett natt til onsdag.

Politiet ba DSB innstille all togtrafikk til og fra Nordhavn Stasjon og sette inn buss for tog mellom Østerport og Hellerup Stasjon, men fra 5.30 onsdag morgen gikk trafikken som normalt.