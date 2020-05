Læreren tilhører en risikogruppe og hadde tidligere vært hjemme fra jobben på grunn av koronapandemien. Elevene var informert om det.

Hendelsen er nå anmeldt til Arbetsmiljöverket. I anmeldelsen skriver skolens rektor at hendelsen også blir anmeldt til politiet.

Ifølge rektoren skal politiet kategorisere hendelsen som mishandling.

I rektorens anmeldelse står det også at elevene angrer og at de ikke forsto alvoret, men at saken likevel vil bli tatt videre.