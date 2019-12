Brannvesenet slår katastrofealarm i Australia

– Det har vært en forferdelig dag, sier brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales.

Også i to andre delstater har økende temperaturer og sterk vind forverret situasjonen, melder BBC.

Rekordvarmen som har kommet inn vestfra, har tent flere hundre nye branner.

– De katastrofale brannforholdene er så ille som de kan bli, sa Fitzsimmons sent lørdag ettermiddag lokal tid.

Giftig røyk

Foto: Dan Himbrechts / AP / NTB scanpix

Sydney lå lørdag på ny innhyllet i en tåke av giftig røyk. Både nord, sør og vest for millionbyen brenner det, og de nærmeste brannene er 13 mil unna.

Det var varslet temperaturer på nærmere 47 grader på østkysten, inkludert i Sydney. Selv om meteorologene varsler kjøligere luftstrømmer, advarer myndighetene om at sterke vinder kan føre flammene i farlige og nye retninger.

Myndighetene i New South Wales har bedt folk som planla å dra hjem til jul i helgen, om å utsette reisen.

– Vi ber alle om å la være å reise på veier som er i nærheten av en aktiv brann, med mindre du absolutt må, sa delstatsminister Gladys Berejiklian på en pressekonferanse lørdag.

På størrelse med Belgia

Australia rammes av kratt- og skogbranner hvert eneste år. Men den tidlige og intense starten på årets sesong har sammen med temperaturrekorder økt bekymringene for den globale oppvarmingen. Brannene har svidd av minst 30 millioner mål, et område på størrelse med Belgia.

Minst ti mennesker har mistet livet og over 800 hjem er ødelagt. Lørdag bekreftet myndighetene at én person mistet livet og 15 hjem ble ødelagt i South Australia, bare 15 kilometer fra delstatshovedstaden Adelaide. Her ble også en innbygger kritisk skadet i forsøket på å redde huset sitt fra flammene.

Fredag mistet en 24 år gammel mann livet i en trafikkulykke som utløste en ny brann i Murraylands i samme delstat. Her ble i tillegg 23 brannkonstabler og flere politifolk skadet i kampen mot flammene.

Uvær

To massive branner sør for Sydney har dessuten forårsaket tordenvær, og en kjempebrann i nord truer med å gjøre det samme, ifølge brannmyndighetene. Værfenomenet kan oppstå når tett røyk møter atmosfærens trykk og danner skyer som igjen kan danne lyn og kraftig vind.

Flere tusen brannmannskaper kjempet lørdag mot over 100 branner i New South Wales, som er inne i en sju dager lang unntakstilstand.

– Vi kommer ikke til å få kontroll på disse brannene før vi får noe skikkelig regn, sier brannsjef Fitzsimmons i New South Wales.

Frykter folkehelsekrise

Hans kollega Ben Shepherd spår at brannene kommer til å fortsette å spre seg til godt over jul.

– Vi er inne i en periode med ufattelig tørke, og noen områder har ikke opplevd regn på over tolv måneder, sier Shepherd til BBC.

Leger har ropt varsku om en mulig folkehelsekrise som følge av den giftige røyken i Sydney og delstaten for øvrig.

– Det er så å si hele New South Wales' befolkning som blir utsatt for langvarig røyk, og fordi vi aldri har opplevd dette før, så vet vi ikke hva det endelige utfallet vil bli, sier Kim Loo som er medlem i organisasjonen Doctors for the Environment.