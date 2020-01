Vips, så var dét tiåret over! Over 3000 dager, alle fulle av hendelser. Men hva husker du egentlig? Her er vår lille påminnelse til deg – et utvalg av pressebildene som byrået Reuters kaller «tiårets bilder». Vær så god, vi starter i 2010.

Adrees Latif, Reuters/NTB scanpix

Pakistan, 7. august 2010. Flomofre prøver å ta tak i et helikopter for å komme seg bort fra Muzaffargarh-distriktet i Punjab i Pakistan. Tungt monsunregn skapte flom og gjorde at rundt 2000 mennesker mistet livet. 20 millioner personer og en femtedel av landområdene ble rammet.

Goran Tomasevic, Reuters/NTB scanpix

Libya, 3. mars 2011. Opprørere har fanget en ung mann som de tror er tilhenger av Libyas daværende leder og diktator Muammar al-Gadafi. Bildet er tatt mellom byene Brega og Ras Lanuf. I februar samme år startet en oppstand mot Gadafis regime. Dette utviklet seg til borgerkrig og var del av opprøret i den arabiske verden.

Mainichi Shimbun, Reuters/NTB scanpix

Japan, 11. mars 2011. En bølge slår innover byen Miyako etter et jordskjelv med styrke 8,9 på Richters skala. Jordskjelvet utløste en tsunami i Japan. Det ble sendt ut varsel til hele Stillehavsområdet. Nesten 16.000 mennesker døde, 5000 ble skadet. Over 2000 er fremdeles savnet.

Pete Souza, Det hvite hus/Reuters/ NTB scanpix

USA 1. mai 2011. Aksjonen mot Osama bin Laden overvåkes i The Situation Room i Det hvite hus av president Barack Obama, visepresident Joe Biden (til venstre) og utenriksminister Hillary Clinton med flere. Aksjonen endte med at lederen for terrorgruppen Al-Qaida ble drept.

Mian Kursheed, Reuters/ NTB scanpix

Pakistan, 13. april 2012. Hal i og dra! Hva gjør man når en lastebil med hvete velter? Man samler noen sterke mennesker og drar alt man kan. Bildet er tatt i Dargai, rundt 16 mil fra hovedstaden Islamabad.

Goran Tomasevic, Reuters/NTB scanpix

Syria, 7. august 2012. En kriger fra den frie syriske hæren (FSA) løper i dekning i Aleppo. Syria-krigen startet som opprør mot Baath-regimet og president Bashar al-Assad vinteren 2011 og utviklet seg til regional krig med innblanding fra flere land. Den arabiske våren førte til regimeskifte i flere land. I Syria beholdt regjeringen makten ved hjelp av militærmakt og utenlandsk støtte.

Adrees Latif, Reuters/NTB scanpix

USA, 14. desember 2012. Syv år gamle Grace McDonnell, 19 andre barn og seks voksne ble drept i skoleskytingen på Sandy Hook Elementary i Connecticut. Graces foreldre, Lynn og Christopher McDonnell, sørger over datteren. 356 ble drept i 180 skytemassakrer på amerikanske skoler dette tiåret, ifølge CNN.

Joe Penney, Reuters/NTB scanpix

Mali, 20. februar 2013. Noen gutter leker på taket av inngangen til et fotballstadion i Gao i vestafrikanske Mali.

Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

USA, 11. mars 2013. Lesleigh Coyer (25) fra Saginaw i Michigan ved brorens grav på Arlington National Cemetery. Ryan Coyer tjenestegjorde i både Irak og Afghanistan og døde etter en skade han fikk i Afghanistan.

Thomas Peter, Reuters/NTB scanpix

Tyskland, 10. juni 2013. En hage med svømmebasseng oversvømmes nær Magdeburg. 25 personer omkom i flom i Sentral-Europa, skapt av mange dagers ekstremregn. Tyskland, Vest-Tsjekkia og Østerrike ble særlig hardt rammet.

Thomas Peter, Reuters/NTB scanpix

Italia, 26. august 2013. Et helikopterfoto viser cruiseskipet Costa Concordia. Det ligger fremdeles i sjøen etter at det gikk på grunn og veltet utenfor øya Giglio i Toscana 13. januar året før. 4229 mennesker var om bord, 32 mistet livet.

Erik De Castro, Reuters/NTB scanpix

Filippinene, 11. november 2013. Tyfonen Haiyan var en av de kraftigste noensinne. Bildet er fra Samar-provinsen på Filippinene. Haiyan la også områder øde i blant annet Hongkong, Vietnam og Taiwan. Over 6000 mennesker døde.

Eric Thayer, Reuters/NTB scanpix

USA, 15. desember 2013. Medlemmer av Coney Island Polar Bear Club varmer opp før svømming på stranden i Coney Island i New York like før jul.

Reuters/NTB scanpix

Syria, 30. juni 2014. Militante islamistiske krigere i gatene i Raqqa i Syria sommeren 2014. Terrorgruppen Den islamske stat (IS) ble dannet av flere sunnimuslimske militsgrupper og stammer i Irak og spredte seg til Syria. Sommeren 2014 proklamerte den et globalt kalifat.

Lucy Nicholson, Reuters/NTB scanpix

USA, 24. april 2015. Gordon Satterly fra Michigan (til venstre) kysser sin ektemann Richard Brand fra Texas på The International Gay Rodeo Association i Little Rock i Arkansas. Sex mellom samtykkende voksne av samme kjønn ble tillatt i 2003 i USA. Fra 26. juni 2015 utsteder og anerkjenner alle amerikanske stater ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Bernadett Szabo, Reuters/NTB scanpix

Ungarn, 27. august 2015. Syriske migranter prøver å komme gjennom et piggtrådgjerde ved Röszke i Ungarn på grensen til Serbia. Ungarske myndigheter bygget mer enn 17 mil med høye gjerder for å stoppe migrantene. Over 300.000 tok seg inn i landet i 2014.

Yannis Behrakis, Reuters/NTB scanpix

Hellas, 10. september 2015. En syrisk flyktning kysser sin datter i den greske byen Idomeni, mens han går i regnet på vei mot grensen til Makedonia. Krigen i Syria fra 2011 og fremveksten av IS utløste en enorm flyktningstrøm, først og fremst i regionen, men også til Europa.

Mike Theiler, Reuters/NTB scanpix

USA, 25. september 2015. President Barack Obama får fikset på tversoveren av førstedame Michelle Obama mens de venter på Kinas president Xi Jinping og hans kone, Peng Liyuan, til statsmiddag i Det hvite hus i Washington, D.C. Demokraten Obama var USAs første svarte president og satt fra 2009 til 2017.

Nacho Doce, Reuters/NTB scanpix

Brasil, 11. februar 2016. Jackeline (26) holder sin fire måneder gamle sønn i Olinda ved Recife i Brasil. Tusenvis av brasilianske barn ble i 2015 og 2016 født med tilstanden mikrokefali som følge av et virus kalt zika. Tilstanden gjør babyenes hode mindre enn normalt og kan forårsake hjerneskader.

Siphiwe Sibeko, Reuters/NTB scanpix

Sør-Afrika, 15. juni 2016. Oscar Pistorius, sørafrikansk sprinter og paralympisk gullmedaljevinner, i Pretoria High Court. I august samme år ble han dømt til seks års fengsel for å ha drept kjæresten Reeva Steenkamp i 2013. Året etter ble straffen økt til 13 år og fem måneder.

Jody Martin, Reuters/NTB scanpix

Canada, 16. april 2017. Fastboende ser sesongens første isfjell passere South Shore, også kalt «Iceberg Alley», ved Ferryland i Newfoundland i Canada.

Alberto Reyes, Reuters/NTB scanpix

Cuba, 20. mars 2016. Det amerikanske presidentflyet Air Force One flyr over Havanna på Cuba med USAs president Barack Obama med familie. Obama ble den første amerikanske presidenten som besøkte Cuba siden 1928.

Carlos Vera, Reuters/NTB scanpix

Chile, 11. september 2016. En ung demonstrant møter blikket til en politimann fra opprørspolitiet i Santiago i Chile under en demonstrasjon for å markere militærkuppet fra 1973.

Stelios Varias og Lucas Jackson, Reuters/NTB scanpix

USA, 20. januar 2009 og 20. januar 2017. Disse to fotografiene er tatt samme dato med åtte års mellomrom. De viser folkemengdene ved innsettelsesseremoniene til presidentene Barack Obama i 2009 og Donald Trump i 2017. Trump har flere ganger hevdet å være den presidenten som har samlet flest mennesker til denne seremonien.

Goran Tomasevic, Reuters/NTB scanpix

Irak, 4. mars 2017. En mann gråter mens han bærer datteren fra en IS-kontrollert del av Mosul i Irak, til irakiske spesialstyrker, under en trefning mellom de to gruppene.

Clodagh Kilcoyne, Reuters/NTB scanpix

Irland, 11. april 2017. Aibhin Kenneally (13) fra dansegruppen Flynn O'Kane varmer opp før opptredenen i World Irish Dancing Championships i Dublin i Ireland.

Darrin Zammit Lupi, Reuters/NTB scanpix

Libya, 14. april 2017. Migranter prøver å holde seg flytende etter å ha falt av en gummibåt under en redningsoperasjon i internasjonalt farvann i det sentrale Middelhavet, rundt 15 nautiske mil utenfor Zawiya i Libya. 3116 mennesker druknet i Middelhavet i 2017, mot 5143 året før. 171.635 migranter og flyktninger kom sjøveien til Europa i 2017.

Shannon Stapleton, Reuters/NTB scanpix

USA, 19. oktober 2017. En høyreekstrem amerikaner går med blodig leppe mens demonstranter reagerer utenfor lokalet der Richard Spencer, en hvit nasjonalist og talsperson for den såkalte alt-right-bevegelsen, taler på området til Universitetet i Florida i Gainesville.

Mike Blake, Reuters/NTB scanpix

USA, 18. juni 2018. Migrantbarn i kø føres av vakter mellom teltene i interneringsleiren ved grensen mot Mexico i Tornillo i Texas. Sommeren 2019 viste tall fra myndighetene at 2669 barn ble anholdt og satt i leirer av amerikanske myndigheter.

Omar Sanadiki, Reuters/NTB scanpix

Syria, 15. mars 2018. Et barn sover i en koffert i landsbyen Beit Sawa i Øst-Ghouta. Halvparten av alle innbyggerne i Syria er fordrevet siden borgerkrigen startet i 2011.

Adrees Latif, Reuters/NTB scanpix

USA, 29. oktober 2018. Luis Acosta fra Honduras holder fem år gamle Angel Jesus idet de krysser Suchiate-elven sammen med et følge av migranter fra Sentral-Amerika mot USA. Elven markerer deler av grensen mellom Guatemala og Mexico.

Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

Sør-Korea, 30. juni 2019. USAs president Donald Trump møter Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Panmunjom, Sør-Korea, i den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea. I 2018 inngikk de to en avtale om å jobbe mot et atomvåpenfritt Nord-Korea. Siden skal landet ha utført flere rakettoppskytinger. I desember uttalte Trump at Nord-Korea risikerte å «miste alt».