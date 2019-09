Journalist drept i Honduras

Edgar Joel Aguilar, som jobbet for TV-kanalen HCH TV, ble drept i byen Copán, 200 kilometer nordvest for hovedstaden Tegucigalpa, ifølge landets kommissær for menneskerettigheter.

Lokale medier melder at Aguilar tidligere hadde fått dødstrusler, men det er ikke kjent hvem som truet ham.

– Hver gang en journalist drepes, er det et angrep på retten til liv og ytringsfriheten, sier menneskerettighetskommissær Roberto Herrera Cáceres.

Ifølge kommissæren er 91 prosent av journalistdrapene ikke oppklart.

Honduras er ved siden av Mexico et av de farligste landene i verden for journalister. Både kriminelle grupper og myndighetene som frykter journalistenes graving, kan stå bak drapene.