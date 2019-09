Orkanen Dorian på vei mot Floridakysten

Skadene er omfattende etter at Dorian traff Bahamas som kategori 5-orkan mandag lokal tid.

Mandag formiddag, lokal tid, var stormsenteret rundt 50 kilometer øst-nordøst for Freeport på øya Grand Bahamas. Da ble det målt en vindstyrke på opp mot 72 meter per sekund. Senere samme dag ble orkanen nedjustert til kategori 4.

Etter hvert kom også de første meldingene om orkanens herjinger, som meldes å være omfattende.

Utfordringen mandag var at stormen mer eller mindre har slått seg «til ro» rundt øyene Freeport, High Rock Sweeting Cay. Ifølge CNN kunne ta opp til 12 timer før orkanen begynte å bevege seg og da ikke med mer enn rundt to km i timen. Orkanen vil trolig ikke treffe kysten av Florida før tidligst om 36 timer ifølge CNN. Enn så lenge har stormen herjet i det samme området i rundt 16 timer.

Ingen kan med sikkerhet si om orkanen vil treffe Florida, eller om den vil sneie kysten. Ifølge NHC (National Hurricane Centre) kan orkanen nærme seg kysten av Florida i løpet av mandag kveld lokal tid og fortsette i retning Georgia og Sør Carolina i løpet av onsdag og torsdag.

Dorian har gjort enorme ødeleggelser på flere av øyene på Bahamas, melder det lokale brannvesenet. Området opplever nå en katastrofal stormflo, ifølge NHC (National Hurricane Centre).

– Dette er en livsfarlig situasjon, sier NHC. De ber alle holde seg innendørs.

Foreløpig er det ikke kommet meldinger om at liv er gått tapt, men mange skal være skadet. Men så mange som 13.000 bolighus kan ha blitt påført skader eller blitt ødelagt, ifølge anslag fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) mandag.

CNN melder mandag kveld. norsk tid, at over 1100 flyvninger til nå er blitt innstilt som følge av orkanen. I tillegg har værforholdene ført til at nærmerte 800 flyvninger er blitt forsinket rundt i USA.

I byen Hope Town i Elbow Cay ligger biler og massive trær slengt om hverandre. «Et rent helvete», beskriver ABCs korrespondent om området Marsh Harbour.

Mandag formiddag norsk tid meldte CNN om at orkanen har roet seg noe og beveger seg sakte over Grand Bahamas. Det er den nordligste av Bahamas-øyene. National Hurricane Center (NHC) advarer mot mulig «ekstrem ødeleggelse».

Nærmer seg fastlandet

Orkanen er den kraftigste verden har sett i år, melder CNN, som lar seerne følge orkanen her.

Natt til mandag norsk tid traff orkanen «Dorian» Bahamas-øyene utenfor fastlandet ved Florida.

Orkanen Dorian er ventet å treffe Florida mandag klokken 08:00 lokal tid. I USA pågår masseevakueringer. Senere er den ventet å bevege seg nordover før den treffer Georgia og Sør-Carolina i løpet av onsdagen, ifølge The New York Times.

RAMOND A KING / X04130

Det er sendt ut ordre om obligatorisk evakuering fra flere steder i både Florida og Georgia.

Guvernør Henry McMaster i Sør-Carolina varslet natt til mandag norsk tid at de innfører obligatorisk evakuering av hele kysten i delstaten. Orkanen vil løpe parallelt med Sør-Carolinas kystlinje onsdag ettermiddag norsk tid, ifølge de siste værmeldingene. Men ved små feil i prognosene eller endringer i retninger kan Dorian treffe delstatens kyst med full kraft, ifølge AP.

– Det er den største og sterkeste orkanen i moderne historie, definitivt større enn noen av oss har sett, uttalte McMaster på pressekonferansen.

Fakta: Fakta om styrken på orkaner Orkaner deles inn etter Saffir-Simpson-skalaen, som går fra 1 til 5, avhengig av hvor ødeleggende de er. Orkaner som når kategori 3 og høyere, regnes som store orkaner på grunn av det høye potensialet for skade og for tap av liv. Kategori 5 orkaner fører ofte til katastrofale ødeleggelser. Hus vil bli ødelagt, og falne trær og kraftstolper vil isolere boligområder. Strømbrudd som oppstår som følge av orkanen, varer gjerne i flere uker. Området som rammes av en kategori 5 orkan, blir ofte ubeboelig i uker eller måneder. Kilde: US National Hurricane Center

Ramon Espinosa / AP

Ifølge Florida-avisen Tampa Bay Times er det svært vanskelig å komme med presise prognoser for hvor orkanen vil treffe fordi den beveger seg sakte. Dette er den fjerde kategori fem-orkanen som treffer USA de siste to årene, ifølge CNN.

Både Florida og Georgia har sendt ut lignende ordre.

På Bahamas ble det meldt om stormflo på mellom 5,5 og 7 meter, og det Miami-baserte National Hurricane Center (NHC) betegner som «høyere, ødeleggende bølger».

– Katastrofale tilstander i Ababco, skriver NHC.

USAs president Donald Trump oppfordret søndag kveld norsk tid innbyggerne langs orkanens ventede bane om å handle i tråd med lokale myndigheters evakueringsplaner. Han la også ut en bønn for dem som bor på Bahamas via Twitter.

Enorme krefter

Vindstyrken var oppe i 82,5 meter per sekund med vindkast på 98 meter per sekund, noe som gjør Dorian like kraftig som den sterkeste orkanen noen gang målt, av dem som har truffet land før: Labor Day-orkanen i 1935.

Kun én orkan er målt med enda høyere vindstyrke i Atlanterhavet, orkanen Allen i 1980, med vindstyrke på 85 meter per sekund, men den hadde avtatt noe da den traff land. Det hadde ikke Dorian. De siste meldingene søndag klokken 11 lokal tid fra NHC, tyder imidlertid på at styrken begynner å avta noe.

Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Dorian er fremdeles godt over grensen for en kategori 5-orkan, og vil fortsette å være det i noen dager til, men siste måling viste vindstyrke på 79 meter per sekund.

Trist statsminister Minnis

Bahamas statsminister Hubert Minnis uttrykte sin sorg over ødeleggelsene og sa det var umulig å si hvor havet sluttet og gatene begynte da Dorian pisket rundt øyene og spesielt ved Abaco.

Ifølge avisen Nassau Guardian sa Minnis at søndagen var «sannsynligvis den tristeste og verste dagen i mitt liv å måtte tale til folket på Bahamas».

Myndighetene ba folk om å ikke motsette seg evakuering. Tusenvis av mennesker er innlosjert i skoler, kirker og andre mer solide bygninger etter at den sterkeste orkanen som er registrert på Bahamas noensinne, traff øygruppen i Atlanterhavet tidlig ettermiddag søndag lokal tid.

Deler videoer av ødeleggelsene

Flere av innbyggerne på Bahamas har brukt sosiale medier til å dele bilder og videoer av ødeleggelsene.

Latrae Rahming, tidligere pressesekretær for Perry Christie, som blant annet var statsminister i Bahamas fra 2012–2017, har samlet noen av videoene som deles av innbyggerne på Twitter. Videoene er i hovedsak hentet fra øya Great Abaco.

Hurricane Durian Abaco Video pic.twitter.com/wmzj0UVE4m — Latrae Rahming (@p0sitivechange) September 1, 2019