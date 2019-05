To klimaarrangement står allerede oppført i kalenderen hennes: FNs klimamøte i New York i september, og et klimamøte i Santiago i Chile, skriver Dagens Nyheter.

Men Thunberg vet ikke hvordan hun skal komme seg dit.

– Ettersom jeg ikke flyr, får jeg ta meg over Atlanteren på en annen måte. Jeg har ikke helt løst det ennå, men på en eller annen måte skal jeg komme meg dit. Jeg skal i hvert fall forsøke alle muligheter som finnes, sier Thunberg til avisen.